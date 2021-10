G-20 समिट: पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी के न्योते को स्वीकारा, करेंगे भारत का दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इटली के रोम में जी-20 समिट में हिस्सा लिया. इस समिट के दौरान, पीएम मोदी की अमेरिकी, फ्रांसीसी आदि के राष्ट्रपति से गर्मजोशी से मुलाकात हुई. इसके अलावा, पीएम मोदी ने वैटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात कर उन्हें भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. पोप भारत का दौरा करेंगे. उधर, जी-20 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया. उन्होंने महामारी से जंग को लेकर मंत्र देते हुए कहा कि वन अर्थ-वन हेल्थ से जीत हासिल होगी.

रोम में पीएम मोदी की बैठक को लेकर जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि पीएम मोदी ने जी-20 देशों को भारत के आर्थिक सुधार और सप्लाई चेन डायवर्सिफिकेशन में अपना भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने इस तथ्य को भी सामने रखा कि महामारी की चुनौतियों के बावजूद, भारत विश्वसनीय सप्लाई चेन के संदर्भ में एक विश्वसनीय भागीदार बना रहा.''

'कोविड से जंग में भारत के योगदान की दी जानकारी'

उन्होंने आगे बताया, ''पहले सत्र में पीएम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में भारत के योगदान पर जानकारी दी. उन्होंने 150 से अधिक देशों को भारत की मेडिकल सप्लाई का जिक्र किया और वन अर्थ, वन हेल्थ के हमारे दृष्टिकोण के बारे में बात की जो अनिवार्य रूप से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगात्मक दृष्टिकोण है.''

PM Modi will attend an event hosted by US President Joe Biden on "Supply Chain Resilience" and hold other bilateral meetings on the sidelines of the G20 summit in Rome tomorrow: Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla pic.twitter.com/ZhRvEAyjvT