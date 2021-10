G-20 समिट: गले लगाया, कंधे पर रखा हाथ... PM मोदी की बाइडन-मैक्रों के साथ दिखी खास बॉन्डिंग

अमेरिका, फ्रांस समेत दुनियाभर के ताकतवर देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी अच्छे हैं. फिर चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हों या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों, दोनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात गर्मजोशी के साथ होती है. जी-20 समिट के लिए रोम गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फिर से जो बाइडन और मैक्रों के साथ बातचीत की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर जो बाइडन जहां अपना हाथ रखे हुए नजर आए तो वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने मिलते ही पीएम मोदी को गले लगा लिया.

अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में पीएम मोदी बाइडन और मैक्रों के साथ मिलकर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. एक तस्वीर में जो बाइडन का हाथ पीएम मोदी के कंधे पर है और दोनों ने मुठ्ठी भींच रखी है. तस्वीर देखने से ही साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच संबंध कितने बेहतर हैं. दोनों मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. एक अन्य तस्वीर में जो बाइडन और पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए भी दिख रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को इटली दौरे का दूसरा दिन है. इस दौरान रोम में जी-20 देशों के नेताओं की मुलाकात हुई. पीएमओ ने ट्वीट में कहा, "G-20 रोम शिखर सम्मेलन के मौके पर, पीएम नरेंद्र मोदी ने विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत की."

On the sidelines of the @g20org Rome Summit, PM @narendramodi interacts with various leaders. pic.twitter.com/7L3vbpRzUs