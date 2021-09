'ये कभी मेरी कुर्सी थी...अब आप इसपर बैठिए'! जब PM नरेंद्र मोदी से बोले बाइडेन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की. दोनों नेताओं ने करीब घंटे तक बातचीत की. इस दौरान बाइडेन ने याद दिलाया कि 2006 में उन्होंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के करीबी देशों में शुमार होंगे. इसका सबूत दोनों देशों के नेताओं की गर्मजोशी से हुई मुलाकात में देखने को भी मिला.

2 साल बाद व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ. सबकी निगाहें इस बात पर लगी थीं कि अमेरिका में सरकार बदल जाने के बाद मोदी का कैसे स्वागत होगा, लेकिन व्हाइट हाउस की इन तस्वीरों ने दोस्ती के नए दौर पर मुहर लगा दी.

Had an outstanding meeting with @POTUS @JoeBiden. His leadership on critical global issues is commendable. We discussed how India and USA will further scale-up cooperation in different spheres and work together to overcome key challenges like COVID-19 and climate change. pic.twitter.com/nnSVE5OSdL