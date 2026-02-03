scorecardresearch
 
फ्रांस में X के दफ्तरों पर छापे, मस्क के प्लेटफॉर्म पर डीपफेक कंटेंट के आरोप

फ्रांस के अधिकारियों ने एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के दफ्तरों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई जनवरी 2025 में शुरू हुई जांच के तहत की गई, जिसमें यौन शोषण से जुड़े कंटेंट, बच्चों के यौन शोषण वाले डीपफेक, आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार, एल्गोरिदमिक पक्षपात और डेटा के संभावित दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं.

X
इस जांच का नेतृत्व पेरिस प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की साइबर क्राइम यूनिट कर रही है. (File Photo: ITG)
फ्रांस के अधिकारियों ने मंगलवार को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के दफ्तरों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई कई आरोपों की शुरुआती जांच के तहत की गई है, जिनमें यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीपफेक के जरिए बच्चों के यौन शोषण की सामग्री के सर्कुलेशन के आरोप शामिल हैं.

पेरिस प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने बताया कि जनवरी 2025 में शुरू हुई जांच के तहत फ्रांस में एक्स के दफ्तरों में तलाशी ली जा रही है. यह जांच पेरिस प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की साइबर क्राइम यूनिट कर रही है. अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि क्या आपत्तिजनक डीपफेक बनाने और फैलाने में किसी तरह की मिलीभगत रही, साथ ही मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे अन्य आरोपों की भी जांच हो रही है.

मस्क ने लगाया आरोप

इस मामले में एलन मस्क, एक्स की पूर्व सीईओ लिंडा याकारिनो और कंपनी के कई अन्य कर्मचारियों को 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया गया था. बाद में मस्क ने इन आरोपों से इनकार किया और फ्रांसीसी अधिकारियों पर राजनीतिक मकसद से आपराधिक जांच चलाने का आरोप लगाया.

पेरिस प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने एक बयान में कहा कि एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक के प्रदर्शन को लेकर आई शिकायतों के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब जांच में एल्गोरिदमिक पक्षपात और प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा के संभावित दुरुपयोग से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

फ्रांसीसी सांसद की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

जांच में अब बच्चों से जुड़ी अश्लील तस्वीरों को रखने और फैलाने में मिलीभगत, साथ ही यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक कंटेंट बनाकर पर्सनल इमेज के अधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी शामिल कर लिए गए हैं. इससे X की कंटेंट मॉडरेशन और तकनीकी प्रक्रियाओं पर चल रही जांच और गहरी हो गई है.

यह जांच फ्रांस के सांसद एरिक बोथोरेल की शिकायत के बाद शुरू की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि X के एल्गोरिदम ने ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के कामकाज को प्रभावित किया हो सकता है.

'एक्स के बजाय लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें'
 
एरिक बोथोरेल ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, जनवरी 2025 में की गई मेरी शिकायत के नतीजे सामने आते देख खुशी हो रही है. यूरोप और खासकर फ्रांस में कानून का राज है और यहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. अभियोजक कार्यालय ने यह भी घोषणा की है कि वह अब X प्लेटफॉर्म छोड़कर अपनी आधिकारिक जानकारी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के जरिए साझा करेगा.

---- समाप्त ----
