FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए जाना है US-कनाडा? वीज़ा या वर्क परमिट अभी कर लें अप्लाई, जानें डिटेल

2026 का FIFA World Cup दुनिया के फुटबॉल फैंस के लिए इतिहास बनने जा रहा है. पहली बार यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा. ये टूर्नामेंट 11 जून से 11 जुलाई 2026 तक चलेगा.

2026 में होने वाला FIFA वर्ल्ड कप पहली बार तीन देशों – अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा. भारत समेत पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. US और कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस जैसे बड़े शहरों में कुल 13+ मैच होंगे.

लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि “बस टिकट खरीद लेंगे और मैच देखने चले जाएंगे”, तो ऐसा नहीं है. टिकट होना FIFA वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए काफी नहीं है. US या कनाडा जाने के लिए आपको वीज़ा (Visitor Visa / eTA) या अगर काम करने जा रहे हैं तो वर्क परमिट (Work Permit) की जरूरत होगी.

कनाडा: वीज़ा और eTA की ज़रूरत

भारत जैसे देशों के नागरिकों को कनाडा आने के लिए Visitor Visa (Temporary Resident Visa) की जरूरत होती है. अगर आप किसी वीज़ा-मुक्त देश के नागरिक हैं और हवाई मार्ग से कनाडा आ रहे हैं, तो eTA (Electronic Travel Authorization) ले सकते हैं. यह ऑनलाइन अप्लाई होता है और जल्दी प्रोसेस हो जाता है.

US: वीज़ा की तैयारी

US में मैच देखने के लिए आपको B-2 Tourist Visa लेना होगा. Indian passport holders के लिए US Embassy / Consulate से अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है. DS-160 फॉर्म भरना, इंटरव्यू देना और फीस जमा करना पड़ती है.

अगर आप काम करने जा रहे हैं (जैसे स्टेडियम स्टाफ, मीडिया, फूड स्टॉल), तो US में काम करने के लिए अलग Work Visa की जरूरत होगी (जैसे H-2B / O-1 / J-1). US इमिग्रेशन में वर्क परमिट प्रोसेसिंग लंबी होती है, इसलिए अभी से अप्लाई करें.

वर्क परमिट कब चाहिए?

  • सिर्फ दर्शक-वीज़ा / eTA
  • FIFA के ऑफिशियल स्टाफ, मीडिया या रेफ़री- कुछ मामलों में Work Permit exempt (FIFA इनविटेशन लेटर जरूरी)
  • इवेंट स्टाफ, होटल, फूड स्टॉल आदि = वर्क परमिट जरूरी

दोनों देशों में अप्लाई करना अलग है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग तैयार करें.

क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सावधान

US और कनाडा दोनों ही देशों में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले यात्रियों के लिए प्रवेश सख़्त है. Minor offence भी प्रवेश रोक सकता है. ऐसे लोगों के पास विकल्प हैं:

  • Canada: TRP (Temporary Resident Permit), Criminal Rehabilitation
  • US: Waiver of Inadmissibility

लेकिन इन प्रोसेस में काफी समय लगता है, इसलिए पहले से तैयारी ज़रूरी है.

अभी से अप्लाई करें

वीज़ा और वर्क परमिट की प्रोसेसिंग में कई हफ़्ते या महीने लग सकते हैं. वर्ल्ड कप के समय भारी संख्या में आवेदन आएंगे. जल्दी अप्लाई करने से आप मैच के समय तक आराम से यात्रा कर सकेंगे.

US और कनाडा में FIFA वर्ल्ड कप 2026 देखने के लिए सिर्फ टिकट नहीं, बल्कि वीज़ा / eTA और वर्क परमिट की भी जरूरत है. अप्लाई देर से करेंगे तो प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है.

कब से कब तक चलेगा FIFA World Cup 2026?

बता दें कि FIFA World Cup 2026 का आयोजन 11 जून 2026 से 11 जुलाई 2026 तक होगा. यह टूर्नामेंट पहली बार तीन देशों – अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है. इसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी. मैच अलग-अलग शहरों में होंगे.

  • कनाडा: टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल
  • अमेरिका: न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, मैक्सिको सिटी समेत कई शहर
  • मेक्सिको: मेक्सिको सिटी, गुआडलजारा, मॉन्टेरी.
---- समाप्त ----
