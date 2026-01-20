FIFA 2026 से पहले कनाडा की टेंशन, हेल्थकेयर सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी सरकार

FIFA वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती शुरू होते ही कनाडा में तैयारियों के साथ-साथ चिंता भी बढ़ने लगी है. टोरंटो और वैंकूवर में होने वाले मुकाबलों के लिए जहां लाखों विदेशी मेहमानों के आने की उम्मीद है, वहीं देश का पहले से दबाव में चल रहा हेल्थकेयर सिस्टम सरकार और डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल (CMAJ) में छपे एक लेख में इमरजेंसी डॉक्टर और जर्नल की डिप्टी एडिटर डॉ. कैथरीन वार्नर ने साफ कहा है कि कनाडा का हेल्थ सिस्टम पहले ही अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा है. ऐसे में अगर वर्ल्ड कप के दौरान मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी, तो हालात संभालना मुश्किल हो सकता है.

इस मामले पर डॉ. वार्नर ने बताया कि फिलहाल फ्लू सीजन के कारण ही देशभर के अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है. उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों के दौरान इमरजेंसी मामलों में उछाल आना आम बात है और कनाडा इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं दिखता.

पहले भी दिख चुका है बड़ा असर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बेवजह नहीं है. रिसर्च बताती है कि बड़े खेल आयोजनों के दौरान संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, शराब के ज्यादा सेवन और मामूली से लेकर गंभीर चोटों के मामले तेजी से बढ़ते हैं. 2010 में वैंकूवर ओलंपिक के दौरान खसरे का संक्रमण फैला था, जिसके बाद दर्जनों मामले सामने आए. वहीं, कैलगरी स्टाम्पीड जैसे आयोजनों में हर साल इमरजेंसी वार्ड पर अतिरिक्त दबाव देखा जाता है.



इतना ही नहीं, अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि वर्ल्ड कप जैसे हाई-टेंशन मैचों के दौरान दिल से जुड़ी आपात स्थितियां बढ़ जाती हैं.

खसरा और COVID-19 सबसे बड़ा खतरा

कनाडा इस बार अमेरिका और मैक्सिको के साथ मिलकर FIFA 2026 की मेजबानी कर रहा है. टोरंटो में 6 और वैंकूवर में 7 मैच खेले जाएंगे. पब्लिक हेल्थ ओंटारियो की रिपोर्ट के मुताबिक, इतनी बड़ी भीड़ के बीच खसरा, COVID-19 और खाने-पीने से फैलने वाली बीमारियों का खतरा ज्यादा रहेगा.

वैंकूवर इंफेक्शियस डिजीज सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. ब्रायन कॉनवे का कहना है कि हाल के सालों में खसरे के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और कनाडा अपनी “मीजल्स-फ्री” स्थिति भी खो चुका है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले वैक्सीनेशन जरूर अपडेट रखें.

सरकार और अस्पताल अलर्ट मोड में

हालांकि, स्वास्थ्य प्रशासन का दावा है कि हालात से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है. वैंकूवर और टोरंटो के बड़े अस्पतालों ने इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिए हैं. जरूरत पड़ने पर नॉन-इमरजेंसी सर्जरी टाली जा सकती है और अतिरिक्त स्टाफ को बुलाया जाएगा.

टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने भी खास इंतजामों की घोषणा की है. स्टेडियम और फैन जोन में वेस्टवॉटर टेस्टिंग के जरिए संक्रमण की शुरुआती पहचान की जाएगी. इसके अलावा फूड इंस्पेक्शन को लेकर एक नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, ताकि किसी भी बीमारी की सूचना तुरंत साझा की जा सके.

भारत से जाने वाले फैंस के लिए सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ल्ड कप देखने जाने वाले फैंस को वैक्सीनेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ प्रिकॉशंस को लेकर खास सतर्कता बरतनी चाहिए. भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी और छोटी-सी लापरवाही से बचाव ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होगा. FIFA 2026 कनाडा के लिए खेल के साथ-साथ हेल्थकेयर सिस्टम की भी बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है.

