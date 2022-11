इस्तांबुल में तेज धमाका, कई लोग घायल, वीडियो में बेसुध पड़े दिखे लोग

तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में रविवार को एक तेज धमाका हुआ. जिसमें कई लोग घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका मध्य इस्तांबुल के तकसीम इलाके में एक व्यस्त पैदल मार्ग पर हुआ. धमाके के समय मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और एंबुलेंस आदि बुलाई गई. पुलिस धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

#BREAKING: At least 11 people injured in explosion in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/J7vVhVRtIF