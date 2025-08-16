scorecardresearch
 

Feedback

'अगर 2022 में व्हाइट हाउस में होते ट्रंप तो...', यूक्रेन युद्ध को लेकर अलास्का मीटिंग में ऐसा क्यों बोले पुतिन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में पहली मुलाकात बिना किसी शांति समझौते के खत्म हुई. पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में सत्ता में होते तो यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता. दोनों नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया और भविष्य में मॉस्को में अगली बैठक की संभावना जताई.

Advertisement
X
यूक्रेन में जंग खत्म करने को लेकर क्या बोले पुतिन? (Photo- Screengrab)
यूक्रेन में जंग खत्म करने को लेकर क्या बोले पुतिन? (Photo- Screengrab)

यूक्रेन में जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली मुलाकात अलास्का में हुई. इस हाई-प्रोफाइल समिट पर दुनिया की नजर थी. मुलाकात के बाद भी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने या रोकने पर कोई समझौता नहीं हो पाया. बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप व्हाइट हाउस में होते तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता.

यूक्रेन में जंग को लेकर पुतिन से जब उनके पिछले दावों पर सवाल किया गया कि क्या सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस में होने भर से वह जंग नहीं करते? तो इस पर पुतिन ने जवाब दिया, "आई कैन कन्फर्म दैट" और ये कि अगर ट्रंप होते तो यूक्रेन पर हमला नहीं किया जाता.

यह भी पढ़ें: 'अगली बार मॉस्को में मिलें', अंग्रेजी में दिया ट्रंप को रूस आने का न्योता, पुतिन का ये अंदाज देख चौंके US प्रेसिडेंट

सम्बंधित ख़बरें

Trump Putin
रूस-यूक्रेन जंग, सीजफायर... अलास्का में ट्रंप-पुतिन के बीच इन मुद्दों पर क्या बात हुई, 9 Points 
अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने की साझा प्रेस वार्ता (Photo: AFP)
सीजफायर नहीं, लेकिन यूक्रेन युद्ध पर मिले सकारात्मक संकेत... अलास्का में ट्रंप-पुतिन की बैठक खत्म 
Hillary Clinton challenges Trump to end the Russia-Ukraine war
'मैं ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करूंगी, लेकिन एक शर्त...', बोलीं हिलेरी क्लिंटन 
Trump has left for Alaska to meet Putin
पुतिन संग मीटिंग से पहले ट्रंप की धमकी! कहा- बातचीत फेल हुई तो गंभीर नतीजे होंगे 
Vladimir Putin, Donald Trump
'ट्रंप-पुतिन की बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान नहीं...', अलास्का मीटिंग से पहले बोला रूस 

व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का को बैठक का सही जगह बताते हुए कहा, "यह हमारे देशों के साझा इतिहास को देखते हुए एक लॉजिकल वेन्यू है." उन्होंने कहा कि अब मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच "बहुत अच्छे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स" स्थापित हो गए हैं, जबकि पहले का समय बहुत मुश्किल था.

रूस ईमानदारी से जंग खत्म करना चाहता है- पुतिन

Advertisement

राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, "स्थिति को सुधारना जरूरी था. हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारे देश कॉमन एनिमीज के खिलाफ साथ लड़े थे. यही हेरिटेज हमें भविष्य में मदद करेगा." दोनों नेताओं की बैठक यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर हुई, और पुतिन ने ट्रंप की "कंफ्लिक्ट की एसेंस को समझने की इच्छा" की तारीफ की. उन्होंने कहा कि रूस ईमानदारी से युद्ध खत्म करना चाहता है लेकिन इसके लिए "रूट कॉजेस" को दूर करना जरूरी है और रूस की चिंताओं को ध्यान में रखना होगा.

पुतिन ने आगे कहा, "मैं ट्रंप से सहमत हूं कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यूक्रेन में पीस आएगा." करीब तीन घंटे चली इस हाई-लेवल बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने संक्षिप्त बयान दिए. उन्होंने मीडिया की तरफ से सवाल नहीं लिया और न ही ज्यादा डिटेल में बात की.

यह भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन जंग, सीजफायर... अलास्का में ट्रंप-पुतिन के बीच इन मुद्दों पर क्या बात हुई, 9 Points

कई मुद्दों पर सहमति, लेकिन पूरी सहमति के बगैर नहीं होगी डील- ट्रंप

ट्रंप ने "पर्सुइंग पीस" लिखे बैनर के सामने खड़े होकर कहा, "कई मुद्दों पर हम सहमत हुए हैं. कुछ बड़े मुद्दों पर अभी पूरी तरह सहमति नहीं बनी है, लेकिन हमने प्रोग्रेस की है. जब तक पूरी सहमति न हो, तब तक कोई डील नहीं होगी." समिट के आखिर में पुतिन ने मजाकिया अंदाज में ट्रंप से कहा, "नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को." इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, "ओह, दैट्स एन इंट्रेस्टिंग वन. इस पर मुझे थोड़ा मुझे विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह पॉसिबल है."

Advertisement

मसलन, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अलास्का समिट ने यह साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए अभी लंबा रास्ता बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement