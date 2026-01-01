scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अमेरिकियों को घुसने नहीं देंगे...' इन दो देशों ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगाया बैन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 39 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. इसके जवाब में दो देशों ने अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Advertisement
X
अमेरिका ने 39 देशों के लोगों के लिए सख्त किए हैं अमेरिका में प्रवेश के नियम
अमेरिका ने 39 देशों के लोगों के लिए सख्त किए हैं अमेरिका में प्रवेश के नियम

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद कई देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर सख्ती शुरू कर दी थी. ट्रंप ने कुछ देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और कुछ देशों के नागरिकों के प्रवेश पर नियम और भी सख्त कर दिए थे. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस एक्शन पर अब रिएक्शन शुरू हो गए हैं. दो देशों ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री बैन कर दी है.

बुर्किना फासो और माली ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है. इन दोनों देशों ने यह कदम ट्रंप प्रशासन की ओर से 39 देशों के नागरिकों पर लगाए गए समान यात्रा प्रतिबंध के जवाब में उठाया है. ट्रंप ने जिन देशों के नागरिकों के लिए हैं, उनमें फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके देश भी शामिल हैं जिसका आयोजन अमेरिका और कनाडा में होना है.

बुर्किना फासो के विदेश मंत्री करामाो जीन मैरी त्राओरे ने स्पष्ट कहा है कि हम अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर वही नियम लागू करेंगे, जो हमारे नागरिकों के लिए अमेरिका ने किए हैं. माली के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी अमेरिकी नागरिकों के देश में प्रवेश पर वही शर्तें लागू करने का ऐलान किया है, जो अमेरिकी प्रशासन ने माली के लोगों के लिए लागू किए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी
क़ुरान के साथ मेयर पद की शपथ लेंगे ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के लिए ऐतिहासिक लम्हा
Donald Trump, H1B Visa
'H1B वीजा के लिए 89 लाख की फीस जायज', अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर लगाई मुहर
Donald Trump Tariff Revenue
टैरिफ से US को इतनी कमाई... क्या हर अमेरिकी को $2000 का वादा पूरा करेंगे ट्रंप?
Muhammad Yunus, Donald Trump
सुअर के मल से उगा मक्का खाएंगे बांग्लादेशी! ट्रंप से यूनुस के वादे पर अब हो रहा विवाद
India rice production,
भारत बना दुनिया का 'राइस किंग', चावल उत्पादन में चीन को पछाड़ा
Advertisement

माली ने अमेरिका के बिना राय मशविरे के इतना महत्वपूर्ण फैसला लेने पर खेद भी जताया है. गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन ने जिन 39 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें से 25 देश अफ्रीकी हैं.

अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में ये देश

जिन देशों के नागरिकों की अमेरिका एंट्री पर सख्त प्रतिबंध और शर्तें लगाई गई हैं, उनमें सीरिया और फिलिस्तीन के साथ ही नाइजर, सिएरा लियोन और दक्षिण सूडान जैसे गरीब देश शामिल हैं. सेनेगल और आइवरी कोस्ट के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं. ट्रंप प्रशासन ने यह कहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन प्रशंसकों को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement