'गाजा से वापसी पर सहमत हुआ इजरायल...', ट्रंप ने बताया कबसे लागू होगा युद्धविराम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने गाजा से अपनी सेना की चरणबद्ध वापसी पर सहमति जताई है, जिसे हमास के साथ साझा किया गया है. हमास की पुष्टि पर गाजा में युद्धविराम तुरंत लागू हो जाएगा.

सेंट्रल गाजा स्ट्रिप में इजरायली सेना की गोलाबारी के बाद उठता धुआं. (Photo: AP/Abdel Kareem Hana)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल ने गाजा से अपनी सेना की वापसी पर सहमति जताई है, जिसे हमास के साथ साझा किया गया है. ट्रंप ने लिखा, 'हमास की पुष्टि के बाद, युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों का आदान-प्रदान शुरू होगा, तथा इजरायल की फिलिस्तीनी क्षेत्र से अगले चरण की वापसी के लिए स्थितियां बनाई जाएंगी, जो इस 3,000 वर्ष पुरानी आपदा के अंत की ओर ले जाएगा.' 

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास से 'गाजा शांति प्रस्ताव' को जल्दी स्वीकार करने की चेतावनी दी थी. ट्रंप ने कहा था कि हमास द्वारा शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने हमास को लड़ाई बंद करने और हथियार डालने का आदेश दिया, वरना गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. उनकी यह नई चेतावनी गाजा युद्धविराम समझौते में मिली सफलता के बाद आई है. हमास ने ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी. 

इस फिलिस्तीनी सशस्त्र मिलिशिया समूह ने इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा का प्रशासन छोड़ने पर सहमति जताई, लेकिन हथियार डालने से इनकार किया और भविष्य की शासन व्यवस्था पर आगे बातचीत की मांग की. डोनाल्ड ट्रंप के 20-सूत्री गाजा प्लान में तत्काल युद्धविराम, बंधकों की वापसी के बदले इजरायल की जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, गाजा में अंतरराष्ट्रीय निगरानी में एक सरकार की स्थापना जैसी शर्तें शामिल हैं. 

हमास की ओर से अपने गाजा प्लान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से गाजा में बमबारी तुरंत रोकने को कहा, ताकि बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके. वहीं हमास ने कहा कि वह गाजा से इजरायली सेना की वापसी और क्षेत्रीय शर्तें पूरी होने पर सभी बंधकों को मुक्त करेगा. यह 7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. विश्व नेताओं ने ट्रंप के गाजा प्लान का स्वागत किया है और युद्धविराम के लिए उनके प्रयासों के प्रति समर्थन जताया है.

