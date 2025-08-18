scorecardresearch
 

फर्स्ट लेडी का एक सीक्रेट लेटर, अलास्का समिट और पुतिन-ट्रंप में शह-मात का खेल... वेब सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स की कहानी दोहराती दिखी

मेलानिया ट्रंप और हाउस ऑफ कार्ड की क्लेयर अंडरवुड में क्या समानाताएं चर्चा में हैं (Photo: Getty)
अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक पर दुनियाभर की नजरें थी. बेशक इस बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया. लेकिन इसी बैठक से जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं संग मीटिंग का रास्ता निकला. इन सबके बीच अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का पुतिन को लिखा सीक्रेट लेटर चर्चा में है. मेलानिया की लिखी इस चिट्ठी को ट्रंप ने पुतिन को सौंपा. लेकिन अब मेलानिया के इस कदम की तुलना अमेरिकी वेब सीरीज House of Cards की पात्र क्लेयर अंडरवुड से की जा रही है. लेकिन क्यों?

मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का समिट के दौरान पुतिन को व्यक्तिगत रूप से सौंपा था. पुतिन ने इस पत्र को तुरंत दोनों देशों के प्रतिनिधियों के सामने खोलकर पढ़ा था.

मेलानिया की यह चिट्ठी एक तरह से भावनात्मक और मानवीय अपील था, जो मुख्य रूप से युद्ध से प्रभावित बच्चों विशेष रूप से यूक्रेन और रूस के बच्चों की स्थिति पर केंद्रित थी. पत्र में बेशक यूक्रेन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन यह युद्ध से प्रभावित बच्चों की स्थिति विशेष रूप से यूक्रेन में बच्चों से जुड़ा हुआ था.

हाउस ऑफ कार्ड्स दरअसल एक अमेरिकी वेब सीरीज है, जिसका ताना-बाना राजनीतिक साजिशों, सत्ता के खेल और कूटनीतिक जटिलताओं के ईर्द-गिर्द बुना गया है. इसमें फ्रैंक और क्लेयर अंडरवुड जैसे किरदार सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के लिए चालाकी, छल और  रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं.

मेलानिया ट्रंप और हाउस ऑफ कार्ड्स की किरदार क्लेयर अंडरवुड

हाउस ऑफ कार्ड्स की क्लेयर से क्यों हो रही मेलानिया की तुलना?

हाउस ऑफ कार्ड्स के सीजन 3 के एपिसोड 6 में क्लेयर अंडरवुड रूस के राष्ट्रपति विक्टर पेट्रोव को एक चिट्ठी लिखती है. इस चिट्ठी को क्लेयर की ओर से एक कूटनीतिक प्रयास के तौर पर देखा गया, जिसमें वह अमेरिकी कार्यकर्ता माइकल कॉरिगन की रिहाई का अनुरोध करती है जिसे रूस में कैद किया गया है. 

ठीक इसी तर्ज पर मेलानिया ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने यूक्रेन और रूस में युद्ध से प्रभावित बच्चों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया. इस पत्र में मेलानिया ने पुतिन से बच्चों की मासूमियत की रक्षा करने और उनकी खोई हुई मुस्कान को वापस लाने की भावनात्मक अपील की. 

इन दोनों पत्रों में भावनात्मक अपील का उपयोग किया गया है. क्लेयर का पत्र मानवाधिकारों और नैतिकता पर केंद्रित था जबकि मेलानिया का पत्र बच्चों की मासूमियत और युद्ध के प्रभावों पर जोर देता है.क्लेयर का पत्र कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह पेट्रोव को प्रभावित करने की कोशिश करती है, जबकि मेलानिया का पत्र अधिक सार्वजनिक और मानवीय अपील से भरा हुआ है.

मेलानिया के व्हाइट हाउस पोर्ट्रेट में भी क्लेयर अंडरवुड की झलक

2025 की शुरुआत में मेलानिया ट्रंप का व्हाइट हाउस का ऑफिशियल पोर्ट्रेट जारी हुआ था, जिसमें वह काले रंग का बिजनेस शूट पहने हुए है और बेहद कॉन्फिडेंस के सलाथ मेज पर हाथ टिकाकर खड़ी हैं. उनकी इस तस्वीर को भी हाउस ऑफ कार्ड्स में क्लेयर अंडरवुड की तस्वीर से प्रेरित बताया गया था.

