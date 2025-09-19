scorecardresearch
 

ट्रंप के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, लंदन से लौटते वक्त आई तकनीकी खराबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के दो दिवसीय दौरे परे थे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री स्टार्मर से मुलाकात की. उससे पहले वह किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा आयोजित राजकीय भोज में भी शामिल हुए.

ट्रंप के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग (Photo: AFP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है. यह घटना लंदन के पास ल्यूटन एयरफील्ड के पास की है. इस दौरान उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया भी थीं.

राष्ट्रपति ट्रंप को चेकर्स से लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट जाना था लेकिन रास्ते में ल्यूटन एयरपोर्ट पर उनके हेलिकॉप्टर मरीन वन को इमरजेंसी में लैंड कराना पड़ा. उनके हेलिकॉप्टर में हाइड्रोलिक की समस्या थी, जिस वजह से उन्हें एयरपोर्ट से दूसरे हेलिकॉप्टर के जरिए स्टैनस्टेड भेजा गया, जहां से वह अमेरिका के लिए रवाना हुए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ब्रिटेन के अपने दूसरे राजकीय दौरे पर थे. उन्होंने यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से चेकर्स में मुलाकात कही, जहां उन्होंने यूक्रेन, गाजा और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने एक नई टेक्नोलॉजी डील भी की, जिसमें अमेरिकी कंपनियां यूके में 150 अरब पाउंड का निवेश करेंगी.

इस मुलाकात के बाद ट्रंप दंपति अमेरिका लौटने के लिए स्टैनस्टेड एयरपोर्ट जा रहे थे, जहां से वे एयर फोर्स वन पर सवार होने वाले थे. इस दौरान मरीन वन हेलिकॉप्टर में उड़ान के दौरान हाइड्रोलिक दिक्कत आई. पायलट्स ने सावधानी के तौर पर स्टैनस्टेड पहुंचने से पहले पास के ल्यूटन एयरफील्ड पर इमरजेंसी लैंडिंग की. यह यात्रा मूल रूप से 20 मिनट की थी, लेकिन इस वजह से लगभग 40 मिनट लग गए. इस दौरान ट्रंप और मेलानिया को सुरक्षित उतारा गया और वे तुरंत एक बैकअप सपोर्ट हेलिकॉप्टर में शिफ्ट हो गए, जो उन्हें स्टैनस्टेड ले गया.  वहां से वे एयर फोर्स वन पर सवार होकर वाशिंगटन लौटे.

