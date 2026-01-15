scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुरुषों के 'प्रेग्नेंट' होने से लेकर ट्रांस को 'महिला' मानने तक, खत्म नहीं हो रही यूएस में जेंडर डिबेट

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में जेंडर पहचान और ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर विवाद तेज हो गया है. ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रावधानों को खत्म कर दिया और केवल दो जेंडर मान्यता देने का आदेश दिया. अब अमेरिका की सीनेट में जेंडर और बायोलॉजी पर तीखी बहस हुई है.

Advertisement
X
अमेरिका में जेंडर पर बहस तेज हो गई है (File Photo: Reuters)
अमेरिका में जेंडर पर बहस तेज हो गई है (File Photo: Reuters)

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही अमेरिका में जेंडर (लिंग) और पहचान को लेकर बहस तेज हो गई है. ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए. इनमें से एक ऑर्डर से ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मौजूद अहम सुरक्षा प्रावधानों को खत्म कर दिया गया और जेंडर आइडेंटिटी की वैधता को ही नकार दिया गया. ऑर्डर में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सरकार अब केवल दो जेंडर को मान्यता देती है- स्त्री (Female) और पुरुष (Male).

ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ ही अमेरिका में जेंडर को लेकर बहस छिड़ गई जो अब तक चल रही है. बुधवार को अमेरिका की सीनेट की एक सुनवाई में रिपब्लिकन सीनेटर जोश हॉली और भारतीय मूल की प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा वर्मा के बीच जेंडर और बायोलॉजी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई.

सुनवाई के दौरान सीनेटर हॉली ने डॉक्टर से बार-बार सवाल किया कि क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं? जब डॉक्टर ने सीधे 'हां/ना' का उत्तर देने से इनकार किया तो यह चर्चा और भी तीखी हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Iran US Prediction Markets
ईरान पर हमला होगा या नहीं... ट्रंप के अगले कदम पर सट्टा लगा रहे हैं लोग, कौन मार रहा बाजी
Trump raised questions on Reza Pahlavi leadership.
तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान प्रिंस की लीडरशिप पर उठाए सवाल, कहा- देश उन्हें अपनाएगा...
Trump crypto company news
ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी, मार्केट पाकिस्तान, शहबाज-मुनीर मेजबान... सवाल अरबों डॉलर के 'खेल' का
Donald Trump
Iran के तेल पर ट्रंप की नजर?
India-EU Deal Message To Trump
'अमेरिका ही हारा...', India-EU डील को लेकर एक्सपर्ट ने ट्रंप को सुना दी खरी-खरी

यह सवाल इस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें कुछ लोग जेंडर-न्युट्रल शब्दों का उपयोग करते हुए कहते हैं कि केवल 'महिलाएं' ही नहीं, बल्कि खुद को पुरुष मानने वाले ट्रांसजेंडर लोग और अन्य लिंग पहचान वाले भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं. 

Advertisement

पुरुषों के 'प्रेग्नेंट' होने का सवाल

बहस के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से गवाह के रूप में पेश हुईं डॉ. वर्मा पुरुषों के प्रेग्नेंट होने वाले सवाल पर हिचकिचाईं और उन्होंने इसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया. उन्होंने कहा कि वो अलग-अलग जेंडर आइडेंटिटी वाले मरीजों की देखभाल करती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं ऐसे लोगों का भी इलाज करती हूं जो खुद को महिला नहीं मानते.'

जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कानूनी स्तर पर भी बहस तेज

अमेरिका में जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कानूनी स्तर पर भी बहस तेज है. अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के कंजर्वेटिव जज मंगलवार को ऐसे राज्य कानूनों को बरकरार रखने के पक्ष में दिखाई दिए, जिनमें ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिलाओं की खेल टीमों में खेलने से बैन किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया राज्य की अपीलों पर तीन घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनीं. इन अपीलों में निचली अदालतों के उन फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिनमें ट्रांसजेंडर छात्रों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा गया था कि ये बैन अमेरिकी संविधान और एक संघीय भेदभाव-विरोधी कानून का उल्लंघन करते हैं. अमेरिका के 25 अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून लागू हैं.

सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इन कानूनों का बचाव किया. अमेरिका के जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, वहां फेडरल कानूनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Advertisement

इसके अलावा अमेरिका में फेडरल और राज्य दोनों स्तर पर नीतिगत बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनमें सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि जेंडर कैसे परिभाषित होगा- कुछ नीतियों में केवल 'पुरुष' और 'महिला' को ही मान्यता दी जा रही है, जिससे ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान और अधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement