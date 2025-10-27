8 मिनट में 8 अरब रुपये से ज्यादा का गहना चुराने वाले चोर पकड़े गए, पेरिस के म्यूजियम में डाला था डाका

पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम से चोरी हुए क्राउन ज्वेल्स के मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. ये गिरफ्तारी चोरी की वारदात के एक हफ्ते बाद हुई, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था. चोरों ने म्यूजियम से 102 मिलियन डॉलर यानी 8 अरब रुपये से ज्यादा के ऐतिहासिक गहने चोरी कर लिए थे.

पेरिस के अभियोजक कार्यालय ने रविवार को बताया कि जांचकर्ताओं ने शनिवार शाम को कार्रवाई की. गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध को पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से उस समय पकड़ा गया जब वह देश छोड़ने की तैयारी में था.

फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों संदिग्ध 30 वर्ष के आसपास के हैं और पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं. एक संदिग्ध की पहचान डीएनए सैंपल के जरिए की गई, जबकि घटनास्थल से लगभग 150 फॉरेंसिक नमूने एकत्र किए गए थे. माना जा रहा है कि दोनों को 96 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है.

आठ मिनट में चोरों ने चुरा लिए थे गहने

गौरतलब है कि पिछले रविवार सुबह महज आठ मिनट में चोरों ने करीब 88 मिलियन यूरो (करीब 102 मिलियन डॉलर) मूल्य के ज्वेल्स चोरी कर लिए थे. अधिकारियों के अनुसार, चोर एक बास्केट लिफ्ट की मदद से म्यूजियम की दीवार पर चढ़े, खिड़की तोड़ी, डिस्प्ले केस तोड़कर गहने लेकर फरार हो गए.

पेरिस में स्पेशल पुलिस टीम कर रही मामले की जांच

मामले की जांच एक विशेष पुलिस इकाई कर रही है जो हथियारबंद डकैती और आर्ट चोरी से जुड़े अपराधों की जांच करती है. पेरिस अभियोजक लॉर बेक्कुआ ने बयान में कहा कि जानकारी का समय से पहले लीक होना जांच को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने बताया कि 100 से अधिक जांचकर्ता चोरी हुए गहनों को बरामद करने और सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए जुटे हैं.

