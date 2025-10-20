scorecardresearch
 

बास्केट लिफ्ट से खिड़की तक पहुंचे, डिस्क कटर से शीशे काटे... पेरिस के लूवर म्यूजियम से 4 मिनट में नेपोलियन युग के आभूषण चोरी

पेरिस के लूवर म्यूजियम में तीन-चार लुटेरों ने सिर्फ 4 मिनट में चेनसॉ और डिस्क कटर का इस्तेमाल करके नेपोलियन युग के 9 अनमोल आभूषण चुरा लिए. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक पर भाग निकले. इस घटना के बाद ये घोषणा की गई है कि लूवर संग्रहालय कुछ दिन के लिए बंद रहेगा.

आरोपी एक अत्याधुनिक आरी यानी चेनसॉ लेकर म्यूजियम में दाखिल हुए थे (Photo: Reuters)
आरोपी एक अत्याधुनिक आरी यानी चेनसॉ लेकर म्यूजियम में दाखिल हुए थे (Photo: Reuters)

पेरिस में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब चेनसॉ लिए तीन से चार लुटेरे लूवर म्यूजियम में बिना किसी नुकसान के दाखिल हो गए और नेपोलियन युग के 9 अनमोल आभूषण सिर्फ़ 4 मिनट में चुरा ले गए. दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम में दिनदहाड़े हुई इस चौंकाने वाली इस घटना ने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. 

फ्रांस इंटर रेडियो से बात करते हुए गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने इसे बड़ी डकैती बताया और कहा कि चोरी गए आभूषण अनमोल थे, उन्होंने बताया कि चोरों ने बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल कर  खिड़कियों तक पहुंच बनाई और डिस्क कटर से शीशे काटकर अपोलो गैलरी में दाखिल हुए. जहां फ्रांसीसी क्राउन ज्वेल्स रखे हैं. 

फ्रांसीसी गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार ये घटना स्थानीय समयानुसार रविवार सुबह करीब 9:30 बजे हुई, जब म्यूजियम जनता के लिए खुल चुका था. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने चोरों को पेशेवर बताते हुए कहा कि ये डकैती सिर्फ़ 4 मिनट में पूरी हो गई और लुटेरे अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मौके से भाग गए. उन्होंने बताया कि हम इस डकैती की सूचना मिलने के कुछ ही मिनट बाद तुरंत पहुंच गए. सच कहूं तो ये सब कुछ महज 4 मिनट में हो गया, दाती ने कहा कि महारानी यूजनी का एक चुराया हुआ आभूषण, जो भागते समय गिरा था, संग्रहालय के बाहर मिला. वहीं, संग्रहालय ने घोषणा की कि लूवर कुछ दिन बंद रहेगा. 

म्यूजियम के बाहर की फुटेज में देखा गया कि पुलिस ने संग्रहालय के गेट और आसपास की सड़कें बंद कर दी थीं, जिससे लोग घबराकर बाहर भाग रहे थे. वहीं, पर्यटकों की भीड़ परिसर के बाहर इधर-उधर भटकती दिखी. 

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब लूवर को चोरों ने निशाना बनाया है. 1911 में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जब एक पूर्व कर्मचारी ने मोनालिसा की मूर्ति चुरा ली थी, हालांकि ये दो साल बाद इटली के फ्लोरेंस में बरामद हुई थी. वहीं, 1983 में भी लुटेरों ने लूवर से दो पुनर्जागरण काल के कवच चुरा लिए थे, जिन्हें लगभग 40 साल बाद बरामद किया गया. 

इस डकैती ने संग्रहालय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब अधिकारियों ने पहले ही 2024 में 87 लाख पर्यटकों के आगमन के मद्देनज़र निवेश की कमी पर चिंता जताई थी. लूवर संग्रहालय में मेसोपोटामिया, मिस्र और शास्त्रीय दुनिया से लेकर यूरोपीय कलाकारों तक 33 000 से ज़्यादा प्राचीन और आधुनिक कलाकृतियां मौजूद हैं. इसके प्रमुख आकर्षणों में मोनालिसा, वीनस डी मिलो और विंग्ड विक्ट्री ऑफ समोथ्रेस शामिल हैं.

