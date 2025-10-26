scorecardresearch
 

Feedback

कभी Kiss तो कभी डिनर.. अब पेरिस में हाथों में हाथ डाले नजर आए EX-पीएम ट्रूडो और कैटी पेरी

कैटी पेरी इससे पहले एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ रिलेशनशिप में थीं. दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है. इससे पहले पेरी ने कॉमेडियन रसेल ब्रांड के साथ चली थी लेकिन यह शादी दो साल ही चली. दोनों ने 2010 में शादी की थी लेकिन 2012 में दोनों का तलाक हो गया था. वहीं, ट्रूडो ने 2005 में सोफी से शादी की थी और 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. दोनों के दो बच्चे भी हैं.

Advertisement
X
फिर साथ नजर आए जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी (Photo: Screengrab)
फिर साथ नजर आए जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी (Photo: Screengrab)

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ग्लोबल पॉप सेंसेशन कैटी पेरी को लेकर कई महीनों से अटकलें थीं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. शनिवार को यह जोड़ा सार्वजनिक तौर पर नजर आया. इस दौरान दोनों ने एक-दूजे का हाथ पकड़ा हुआ था.

मौका था कैटी पेरी के 45वें जन्मदिन का. इस मौके पर पेरी और ट्रूडो हाथों में हाथ डाले पेरिस के एक रेस्तरां में नजर आए. टीएमजेड की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोनों को क्रेजी होर्स पेरिस में कैबरे शो का लुत्फ उठाते देखा गया. यह एक पॉपुलर स्पॉट है, जहां आमतौर पर सेलेब्रिटी नजर आते हैं.

क्रेजी होर्स पेरिस में शो देखने के बाद पेरी और ट्रूडो को एक साथ बाहर आते भी देखा गया. इस दौरान लाल रंग की ड्रेस में पेरी दिलकश लग रही है थी जबकि ट्रूडो काले रंग के सूट में बेहद आकर्षक नजर आ रहे थे.

बीच समंदर किस करते भी नजर आए थे पेरी-ट्रूडो

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में ट्रूडो और कैटी पेरी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. दोनों कैलिफोर्निया में यॉट पर एक दूसरे को किस करते कैमरे में कैद हुए थे. इस दौरान ट्रूडो शर्टलेस और केटी मोनोकनी में नजर आई थीं.

Advertisement

ट्रूडो और कैटी पेरी की वायरल फोटो में दोनों कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक यॉट पर हॉलिडे एन्जॉय कर रहे थे. इस तस्वीर में पेरी ने काले रंग की मोनोकनी पहनी थी. दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में थे और ट्रूडो उन्हें किस कर रहे थे.

वहां मौजूद एक शख्स ने द डेली मेल को बताया था कि कैटी की बोट वहां मौजूद थी. वह यॉट पर सवार थीं और अचानक एक शख्स के साथ रोमांटिक मूड में नजर आईं. मुझे पता ही नहीं था कि उनके साथ यह शख्स कौन है लेकिन बाद में मैंने उस शख्स के बाजू पर बने टैटू से पहचाना कि ये तो जस्टिन ट्रूडो हैं.

बता दें कि इससे पहले जुलाई में ट्रूडो और पेरी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में डिनर डेट पर साथ देखा गया था.उस समय से ही अटकलें थीं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस रेस्तरां में मौजूद लोगों का कहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे. दोनों को कॉकटेल और एपेटाइजर और लॉबस्टर का लुत्फ उठाते देखा गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement