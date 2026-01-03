'वे बम और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं...' वेनेजुएला पर अटैक से भड़के कोलंबिया के राष्ट्रपति

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हुए मिसाइल हमलों के बारे में बताते हुए दुनिया को सतर्क रहने की अपील की है. राष्ट्रपति पेट्रो ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मैसेज में लिखा कि अभी काराकास पर बमबारी हो रही है. पूरे विश्व को बताना है कि वेनेजुएला पर हमला किया गया है. वे मिसाइलों से हमला कर रहे हैं. OAS और UN को तुरंत बैठक करनी चाहिए.

इस चेतावनी के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई. पेट्रो ने संयुक्त राष्ट्र और ऑर्गनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS) से तात्कालिक कार्रवाई की मांग की है, ताकि वेनेजुएला की स्थिति पर काबू पाया जा सके और हवाई हमलों को रोका जा सके. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह हमला वेनेजुएला की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है.

राष्ट्रपति पेट्रो का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे वैश्विक स्तर पर मामला सुर्खियों में आ गया. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के हमलों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और इससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए चुनौती उत्पन्न हो सकती है.

हालांकि अभी तक हमले का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है. वेनेजुएला की सरकार और स्थानीय अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठा रहे हैं. अभी स्थिति पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पेट्रो की चेतावनी ने दुनिया का ध्यान काराकास पर खींच लिया है. इंटरनेशनल कम्युनिटी को सतर्क रहने की बात कही गई है.

बता दें कि काराकास में जोरदार विस्फोटों के बीच लोग अपने-अपने घरों के बाहर इकट्ठा हो गए. अचानक हुए धमाकों ने शहर में दहशत फैला दी और नागरिकों में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी. लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए. आस-पास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है.

काराकास में आज शनिवार 3 जनवरी को तड़के कई जोरदार विस्फोटों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, धमाकों की आवाज से दहशत में आए लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. आसमान में काले धुएं के गुबार उठते दिखे और सैन्य विमानों की गतिविधियां नजर आईं. शहर के दक्षिणी हिस्से में एक बड़े सैन्य अड्डे के पास बिजली आपूर्ति ठग हो गई, जिससे इलाके में अंधेरा और अफरा-तफरी फैल गई. लगातार विस्फोटों और बिजली गुल होने से नागरिकों में डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

OAS और UN की बैठक की मांग

गुस्तावो पेट्रो ने अटैक की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है. उन्होंने कहा कि हालात बेहद चिंताजनक हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए. राष्ट्रपति पेट्रो ने ऑर्गनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS) और संयुक्त राष्ट्र (UN) से तत्काल आपात बैठक बुलाने की अपील की, ताकि स्थिति की गंभीरता पर चर्चा हो सके और आगे के टकराव को रोका जा सके.

