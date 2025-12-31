चारों तरफ से घेरकर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहा था चीन, जवाब में ताइवान ने वीडियो जारी कर उड़ा दिए ड्रैगन के होश

ताइवान को लेकर चीन के इरादे जगजाहिर हैं. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर लाइव-फायर ड्रिल्स किए हैं. ताइान के समुद्री किनारों पर कई रॉकेट दागे गए हैं. इस बीच अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है.

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के बढ़ते खतरों के बीच अपनी सैन्य तैयारियों से जुड़ा हुआ वीडियो जारी किया है. साथ ही एक बड़ा संदेश भी दिया है. इस संदेश में ताइवान ने कहा कि ताइवान में रहना स्वतंत्रता, लोकतंत्र और शांति का आनंद लेने जैसा है. हमारा सिद्धांत लोगों के जीवन को सामान्य बनाए रखना और उन्हें हर खतरे से बचाना है, जिसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे.

बता दें कि ताइवान रक्षा मंत्रालय का यह वीडियो चीन द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर शुरू किए गए सैन्य अभ्यासों के जवाब में आया है, जो ताइवान को घेरने, बंदरगाहों को ब्लॉक करने और बाहरी हस्तक्षेप को रोकने की क्षमता दिखाने के उद्देश्य से किए गए हैं.

ताइवान रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो में कहा कि ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि जानबूझकर दबाव डालने की रणनीति है. वे चाहते हैं कि हम घबराहट में पड़ जाएं, संतुलन खो दें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बोझिल हो जाए और कल की चिंता आज ही हमें खा जाए लेकिन हमें याद रखना है कि जैसे-जैसे खतरा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हमारा तालमेल अटल रहना चाहिए. सतर्कता बढ़ती रहनी चाहिए.

ताइवान ने कहा कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे. हम हमारी तैयारिओं पर भरोसा करते हैं. हम हमारे अनुशासन पर भरोसा करते हैं, जब असली समय आएगा, तब हमारी क्षमता पर हमारा भरोसा और बढ़ेगा.

इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि ताइवान का मुद्दा चीन का अंदरूनी मामला है और यह चीन के मुख्य हितों का केंद्र है. कानून के अनुसार ताइवान का पूरी तरह से एकीकरण हासिल करना और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना हमारा ऐतिहासिक मिशन है जिसे हमें पूरा करना ही है.

इसी मिशन पर आगे बढ़ते हुए सोमवार को PLA के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने ताइवान के आसपास के पानी और एयरस्पेस में नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ मिलकर जॉइंट ड्रिल की. इन अभ्यासों में समुद्र और जमीन पर मौजूद टारगेट पर नकली हमले, एयर-कंट्रोल ऑपरेशन और एंटी-सबमरीन मिशन पर फोकस किया गया.

