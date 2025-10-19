scorecardresearch
 

ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालेगा चीन... जिनपिंग की टॉप सीक्रेट मीटिंग से क्या बदलेगा समीकरण?

अमेरिका और चीन के रिश्ते लंबे समय से बेहद उतार-चढ़ाव भरे दौर से गुजर रहे हैं. ट्रंप ने चीन पर एक नवंबर तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को रद्द करने पर भी विचार किया था.

चीन की सत्तारूढ़ पार्टी की सीक्रेट मीटिंग 20 अक्टूबर से होगी शुरू (Photo: Reuters)
चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अगली पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने के लिए एक कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है. यह कॉन्क्लेव तीन दिनों तक चलेगा, जिसमें ट्रंप के टैरिफ से लेकर सेना के कामकाज पर चर्चा होगी. 

इसके अलावा इस बैठक में वैश्विक रणनीतियों से लेकर गाजा में सीजफायर को लेकर ट्रंप के प्रयासों और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा होगी. यह बैठक बेहद गोपनीय होगी जो 20 से 23 अक्टूबर तक चलेगी. 

मौजूदा आर्थिक स्थिति के अलावा देशभर के वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मिलकर बनी 370 सदस्यीय पूर्ण सभा के वैश्विक रणनीतिक माहौल पर चर्चा करने की उम्मीद है, जिसमें ट्रंप के गाजा में बंधक संकट को समाप्त करने के लिए सीजफायर स्थापित करने में अमेरिका की भूमिका को बढ़ाने और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव डालने के प्रयास शामिल हैं.

बता दें कि नई पंचवर्षीय योजना पर होने वाली चर्चा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जारी मंदी, नई उत्पादक शक्तियों की अतिरिक्त क्षमता विशेष रूप से बड़ी मात्रा में उत्पादित ई-वाहनों और ट्रंप के टैरिफ और प्रतिबंधों केपड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखे जाने की उम्मीद है.

मंदी के अलावा शी जिनपिंग ने बैठक से पहले दो शीर्ष जनरलों को निष्कासित करके सेना में अपने व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को तेज कर दिया है. चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झांग शियाओगांग ने कहा कि दो शीर्ष जनरलों के अलावा सात पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी सीपीसी और सेना से निष्कासित कर दिया गया है. निष्कासित सात अधिकारी सेना में प्रमुख पदों पर थे.

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने हालिया भाषण में पार्टी से दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने और चीन और अन्य देशों पर ट्रंप के शुल्क युद्ध की पृष्ठभूमि में बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के चीन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने को कहा. 

