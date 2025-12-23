नीदरलैंड में क्रिसमस परेड के दौरान बड़ा हादसा, दर्शकों के बीच घुसी तेज रफ्तार कार, 9 लोग घायल

नीदरलैंड के पूर्वी शहर नुनस्पीट में सोमवार रात क्रिसमस परेड देखने के लिए जुटी भीड़ के बीच एक कार घुस गई, जिससे कम से कम नौ लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. गेल्डरलैंड पुलिस ने अपने बयान में कहा कि शुरुआती जांच में यह घटना जानबूझकर की गई नहीं लगती, हालांकि मामले की जांच जारी है.

और पढ़ें

यह हादसा उस वक्त हुआ, जब लोग क्रिसमस लाइट्स से सजी गाड़ियों की परेड देखने के लिए सड़क किनारे जमा थे. यह परेड इलाके में हर साल आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय आयोजन है. पास के एल्बर्ग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद परेड को रोक दिया गया. नुनस्पीट के मेयर यान नाथन रोजेंडाल ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, 'जो पल एकजुटता और उत्सव का होना चाहिए था, वह गहरे दुख और मातम में बदल गया.'

9 injured (3 serious) after car plows into crowd at Nunspeet, NL light parade on Elburgerweg ~7PM.



Police: No intent, accident; probe ongoing. Mass ambulances, helis on scene. Lichtjestour halted. #Nunspeet #Netherlands #lichtjesparade pic.twitter.com/1q6wZ8GtD1 — GeoTechWar (@geotechwar) December 22, 2025

पुलिस ने बताया कि कार चला रही महिला की उम्र 56 वर्ष है और वह नुनस्पीट की ही निवासी है. उसे मामूली चोटें आई हैं. गंभीर सड़क हादसों के मामलों में मानक प्रक्रिया के तहत महिला को हिरासत में लिया गया है. पुलिस की ओर से हादसे की वजहों को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है. घटना की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गईं.

Advertisement

नीदरलैंड के नेशनल ब्रॉडकास्टर एनओएस (NOS) द्वारा जारी वीडियो में देखा गया कि राहतकर्मी एक छोटे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार के आसपास काम कर रहे थे, जो एक खेत में जा रुकी थी और उसका बोनट खुला हुआ था. नुनस्पीट शहर एम्स्टर्डम से करीब 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है. पुलिस ने कहा कि जांच के तहत प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है और उपलब्ध वीडियो फुटेज की भी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----