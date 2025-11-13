scorecardresearch
 

Feedback

कनाडा में बढ़ती महंगाई, रेंट भी हाई... तलाक़ के बाद भी साथ रहने को मजबूर कपल

'हम अब पति-पत्नी नहीं, बस दो लोग हैं, जो एक ही घर का किराया भर रहे हैं.' ये लाइन कनाडा में अब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत बन चुकी है.बढ़ती महंगाई और आसमान छूती रेंट की दरें लोगों के रिश्तों को भी प्रभावित कर रही हैं. यहां तलाक के बाद नई ज़िंदगी शुरू करना अब भावनात्मक नहीं आर्थिक चुनौती बन गया है.

Advertisement
X
Divorced Couple (Representative Image)
Divorced Couple (Representative Image)

तलाक या अलग होने के बाद लोग आमतौर पर नए घर में जाकर नई शुरुआत करते थे लेकिन कनाडा में अब हालात कुछ और हैं. यहां कई जोड़े तलाक के बाद भी एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं. इसकी वजह महंगे मकान और किराया है. किराया इतना ज्यादा हो गया है कि अब अलग घर लेना सबके बस की बात नहीं रही.

वेंकूअर में रहने वाली टोनी ने अपने हालात साझा किए. टोनी से जब पूछा, क्या अपने पूर्व पति के साथ रहना अजीब है? तो उनका कहना था. "हां, बहुत अजीब है. हम 14 साल तक साथ रहे, एक साल पहले उसने तलाक की मांग की. शुरुआत में मैं थोड़ी नासमझ थी. मैंने बस यही मान लिया था कि जो भी तलाक चाहेगा, वह घर से चला जाएगा और वह नहीं गया. ये हम दोनों का घर है और वो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है. जब तक ऐसा नहीं होता, हम एक-दूसरे के साथ ही रहेंगे.

टोनी घर के ऊपरी हिस्से में रहती हैं, जबकि उनके पूर्व पति नीचे रहते हैं और दोनों किचन शेयर करते हैं लेकिन वे एक ही कमरे में बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं बिताते. उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन टोनी के पिछले रिश्ते से पैदा हुए वयस्क बच्चों को उनसे मिलने में अजीब लगता है.

सम्बंधित ख़बरें

कनाडा के ओंटारियो में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, देखें दुनिया आजतक 
Canada PR Card benefits
कनाडा का PR है तो इन 30 देशों में मिलेगी वीज़ा-फ्री एंट्री, बस बुक करें टिकट और करें विदेश यात्रा! 
CN Tower (Reuters)
बुर्ज खलीफा से पहले कनाडा में थी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत! 7 अजूबों में भी शुमार 
Child abuse case (Representative Image)
स्टूडेंट्स को अश्लील फोटो भेज रही थी Ontario की टीचर, 3 नाबालिगों को बनाया शिकार 
वो नदियां जो उल्टी दिशा में बहती हैं! कैसे बदला प्रवाह? 
Advertisement

टोनी कहती हैं, "मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि वो किसी को घर ले आया तो.. ऐसे में मैं क्या करुंगी?"

ये हालात बढ़ती महंगाई से पैदा हुए हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में घरों की कीमतों में गिरावट आई है. कनाडा के सांख्यिकी विभाग के अनुसार, फरवरी 2022 और जुलाई 2025 के बीच एक घर की औसत कीमत लगभग 150,000 डॉलर कम हो गई है, जिससे यह खरीदारों का बाज़ार बन गया है, जबकि पिछले दशक में कीमतों में काफ़ी वृद्धि देखी गई थी.

कीमतों की कमी की वजह से टोनी और उसके पूर्व पति के लिए अपना घर बेचना मुश्किल हो गया है. वे पहले ही एक बार अपनी मांगी गई कीमत कम कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें फिर से ऐसा न करना पड़े.

टोनी का कहना है कि अगर वह घर छोड़कर किराए पर रहने लगें तो उनका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा. अभी उनका खर्च 1,300 डॉलर प्रति माह है. अगर वह किराए पर रहती हैं, तो उनका लगभग 2,000 डॉलर प्रति माह का खर्च आएगा.

Rentals.ca के अनुसार, कनाडा में औसत किराया 2,137 डॉलर है. हालांकि ये 2024 से कम है, लेकिन 2019 की तुलना में बहुत अधिक है, जब औसत लागत 1,818 डॉलर प्रति माह थी. टोनी पार्ट टाइम जॉब करती हैं और इस जॉब में उनके लिए इतना रेंट दे पाना मुमकिन नहीं है.

Advertisement

टोरंटो और वैंकूवर बने सबसे मुश्किल शहर

कनाडा के दो बड़े शहर — टोरोंटो और वेंकूअर अब खिफायती दरों के लिहाज़ से सबसे मुश्किल जगह हो गई हैं.

टोरोंटो में हालात

  • 2 बेडरूम अपार्टमेंट का औसत किराया: $2,900 (₹1.75 लाख प्रति माह)
  • औसत घर की कीमत: $952,000 (₹5.6 करोड़)
  • यहां नए घर या रेंट पर शिफ्ट होना मध्यमवर्गीय परिवार के लिए लगभग असंभव है.

वैंकूवर में और भी महंगाई

  • 2 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया: $3,200 (₹1.9 लाख)
  • औसत घर की कीमत: $1.15 मिलियन (₹6.8 करोड़)

कनाडा में महंगाई दर पिछले कुछ महीनों से 3% के आसपास है, लेकिन घर, ग्रोसरी और यूटिलिटी बिलों की कीमतें कई जगह 30–40% तक बढ़ गईं हैं. कनाडा में अब एक नया शब्द चलन में है- “Separated but cohabiting”, यानी अलग हो गए हैं लेकिन रहते साथ हैं.

यह मॉडल अब बहुत आम हो रहा है, खासकर जिनके बच्चे हैं, जिनकी आमदनी सीमित है या जो घर बेचने की स्थिति में नहीं हैं. कई जोड़े अपने घर के हिस्से बांट चुके हैं, एक कमरा उसका, एक मेरा. किचन का टाइम अलग. फ्रिज में शेल्फ तक अलग-अलग. टीवी एक है लेकिन चैनल बदलने का हक़ किसी को नहीं, जो लड़ाई की वजह बनता है.

साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, "यह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन रही है. जब दो लोग रिश्ते में नहीं हैं, लेकिन हर दिन एक-दूसरे को घर में देखते हैं, तो हीलिंग की प्रक्रिया रुक जाती है.” कई लोगों को नींद की समस्या, एंग्जायटी और “constant emotional tension” का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन किराये और महंगाई की वजह से उनके पास कोई और रास्ता नहीं है.

Advertisement
  • 2020 से अब तक कनाडा में किराया औसतन 38% बढ़ा है.
  • टोरंटो में हाउसिंग वेटलिस्ट 80,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है.
  • 45% कनाडाई कहते हैं रहना अब उनकी सबसे बड़ी आर्थिक चिंता है.

एमिली नाम की एक महिला बताती हैं — “हम अलग हुए दो साल पहले, लेकिन अब भी एक ही घर में हैं. कभी-कभी लगता है जैसे हम किसी ‘रियलिटी शो’ में फंसे हैं. कोई रोमांस नहीं, बस किराया और जिम्मेदारियां हैं.”

इस तरह की कहानियां सिर्फ़ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रही हैं. कनाडा में बढ़ती हाउसिंग क्राइसिस अब सिर्फ़ मकानों की नहीं रिश्तों की भी लड़ाई बन चुकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement