कनाडा में बढ़ती महंगाई, रेंट भी हाई... तलाक़ के बाद भी साथ रहने को मजबूर कपल

तलाक या अलग होने के बाद लोग आमतौर पर नए घर में जाकर नई शुरुआत करते थे लेकिन कनाडा में अब हालात कुछ और हैं. यहां कई जोड़े तलाक के बाद भी एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं. इसकी वजह महंगे मकान और किराया है. किराया इतना ज्यादा हो गया है कि अब अलग घर लेना सबके बस की बात नहीं रही.

वेंकूअर में रहने वाली टोनी ने अपने हालात साझा किए. टोनी से जब पूछा, क्या अपने पूर्व पति के साथ रहना अजीब है? तो उनका कहना था. "हां, बहुत अजीब है. हम 14 साल तक साथ रहे, एक साल पहले उसने तलाक की मांग की. शुरुआत में मैं थोड़ी नासमझ थी. मैंने बस यही मान लिया था कि जो भी तलाक चाहेगा, वह घर से चला जाएगा और वह नहीं गया. ये हम दोनों का घर है और वो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है. जब तक ऐसा नहीं होता, हम एक-दूसरे के साथ ही रहेंगे.

टोनी घर के ऊपरी हिस्से में रहती हैं, जबकि उनके पूर्व पति नीचे रहते हैं और दोनों किचन शेयर करते हैं लेकिन वे एक ही कमरे में बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं बिताते. उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन टोनी के पिछले रिश्ते से पैदा हुए वयस्क बच्चों को उनसे मिलने में अजीब लगता है.

टोनी कहती हैं, "मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि वो किसी को घर ले आया तो.. ऐसे में मैं क्या करुंगी?"

ये हालात बढ़ती महंगाई से पैदा हुए हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में घरों की कीमतों में गिरावट आई है. कनाडा के सांख्यिकी विभाग के अनुसार, फरवरी 2022 और जुलाई 2025 के बीच एक घर की औसत कीमत लगभग 150,000 डॉलर कम हो गई है, जिससे यह खरीदारों का बाज़ार बन गया है, जबकि पिछले दशक में कीमतों में काफ़ी वृद्धि देखी गई थी.

कीमतों की कमी की वजह से टोनी और उसके पूर्व पति के लिए अपना घर बेचना मुश्किल हो गया है. वे पहले ही एक बार अपनी मांगी गई कीमत कम कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें फिर से ऐसा न करना पड़े.

टोनी का कहना है कि अगर वह घर छोड़कर किराए पर रहने लगें तो उनका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा. अभी उनका खर्च 1,300 डॉलर प्रति माह है. अगर वह किराए पर रहती हैं, तो उनका लगभग 2,000 डॉलर प्रति माह का खर्च आएगा.

Rentals.ca के अनुसार, कनाडा में औसत किराया 2,137 डॉलर है. हालांकि ये 2024 से कम है, लेकिन 2019 की तुलना में बहुत अधिक है, जब औसत लागत 1,818 डॉलर प्रति माह थी. टोनी पार्ट टाइम जॉब करती हैं और इस जॉब में उनके लिए इतना रेंट दे पाना मुमकिन नहीं है.

टोरंटो और वैंकूवर बने सबसे मुश्किल शहर

कनाडा के दो बड़े शहर — टोरोंटो और वेंकूअर अब खिफायती दरों के लिहाज़ से सबसे मुश्किल जगह हो गई हैं.

टोरोंटो में हालात

2 बेडरूम अपार्टमेंट का औसत किराया: $2,900 (₹1.75 लाख प्रति माह)

औसत घर की कीमत: $952,000 (₹5.6 करोड़)

यहां नए घर या रेंट पर शिफ्ट होना मध्यमवर्गीय परिवार के लिए लगभग असंभव है.

वैंकूवर में और भी महंगाई

2 बेडरूम अपार्टमेंट का किराया: $3,200 (₹1.9 लाख)

औसत घर की कीमत: $1.15 मिलियन (₹6.8 करोड़)

कनाडा में महंगाई दर पिछले कुछ महीनों से 3% के आसपास है, लेकिन घर, ग्रोसरी और यूटिलिटी बिलों की कीमतें कई जगह 30–40% तक बढ़ गईं हैं. कनाडा में अब एक नया शब्द चलन में है- “Separated but cohabiting”, यानी अलग हो गए हैं लेकिन रहते साथ हैं.

यह मॉडल अब बहुत आम हो रहा है, खासकर जिनके बच्चे हैं, जिनकी आमदनी सीमित है या जो घर बेचने की स्थिति में नहीं हैं. कई जोड़े अपने घर के हिस्से बांट चुके हैं, एक कमरा उसका, एक मेरा. किचन का टाइम अलग. फ्रिज में शेल्फ तक अलग-अलग. टीवी एक है लेकिन चैनल बदलने का हक़ किसी को नहीं, जो लड़ाई की वजह बनता है.

साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, "यह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन रही है. जब दो लोग रिश्ते में नहीं हैं, लेकिन हर दिन एक-दूसरे को घर में देखते हैं, तो हीलिंग की प्रक्रिया रुक जाती है.” कई लोगों को नींद की समस्या, एंग्जायटी और “constant emotional tension” का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन किराये और महंगाई की वजह से उनके पास कोई और रास्ता नहीं है.

2020 से अब तक कनाडा में किराया औसतन 38% बढ़ा है.

टोरंटो में हाउसिंग वेटलिस्ट 80,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है.

45% कनाडाई कहते हैं रहना अब उनकी सबसे बड़ी आर्थिक चिंता है.

एमिली नाम की एक महिला बताती हैं — “हम अलग हुए दो साल पहले, लेकिन अब भी एक ही घर में हैं. कभी-कभी लगता है जैसे हम किसी ‘रियलिटी शो’ में फंसे हैं. कोई रोमांस नहीं, बस किराया और जिम्मेदारियां हैं.”

इस तरह की कहानियां सिर्फ़ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रही हैं. कनाडा में बढ़ती हाउसिंग क्राइसिस अब सिर्फ़ मकानों की नहीं रिश्तों की भी लड़ाई बन चुकी है.

