scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ऐसा लगता है पाकिस्तान में हैं...', टेक्सास में बढ़ते इस्लामीकरण पर बोले अमेरिकी सांसद

अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल ने कहा कि टेक्सास के डलास क्षेत्र में कुछ शॉपिंग मॉल और मस्जिदें ऐसा माहौल बना रही हैं जैसे वो पाकिस्तान में हों. गिल ने सोशल मीडिया पर इस्लामीकरण को लेकर भी आगाह किया और कहा कि अमेरिका को यूरोप की गलतियों से सीखना चाहिए.

Advertisement
X
ब्रैंडन गिल ने इस्लामीकरण को लेकर चेताया है. (Photo: Social Media/X)
ब्रैंडन गिल ने इस्लामीकरण को लेकर चेताया है. (Photo: Social Media/X)

अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल ने टेक्सास राज्य के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ते 'इस्लामीकरण' पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने दावा किया है कि कुछ शॉपिंग मॉल का माहौल देखकर लगता है कि वो डलास में नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान आ गए हैं. 

ब्रैंडन गिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में टेक्सास के 26वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस्लामी प्रवासन अमेरिका को बर्बाद कर रहा है.

रियल अमेरिकाज़ वॉयस के साथ एक इंटरव्यू में ब्रैंडन गिल ने कहा, 'मुझे अपने मतदाताओं से लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं जो डलास क्षेत्र के इस्लामीकरण को लेकर बेहद परेशान हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Plane Crash
अमेरिका में मैक्सिको की नौसेना का मेडिकल विमान क्रैश, 5 की मौत
टेक्सास के पावर प्लांट में आग की लपटों का खौफनाक मंजर, देखें US Top-10
Severe fire breaks out in Texas power plant
अमेरिका में टेक्सास के पावर प्लांट में भीषण आग लगी
Severe fire breaks out at a power plant in Texas
अमेरिका: टेक्सास के पावर प्लांट में लगी भीषण आग, देखें लपटों का खौफनाक मंजर
Auroras Coronal Mass Ejections
सूरज ने बिखेरे सातों रंग... अमेरिका से रूस तक आसमान हुआ रंगीन

यह भी पढ़ें: क्या है मालदीव के इस्लामीकरण की पूरी कहानी, जानें

इस्लामीकरण पर जताई चिंता

गिल ने आगे कहा कि उनके मतदाता उन मस्जिदों के बारे में सुन रहे हैं जो उस जमीन के पास बन रही हैं जिस पर वो या उनका परिवार पीढ़ियों से मालिक रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'हमारे पूरे समुदाय बदल रहे हैं. आप मतदाताओं को अपने स्थानीय मॉल में जाते हुए सुनते हैं, और जब आप चारों ओर देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप डलास, टेक्सास में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में हैं. ये एक समस्या है.'

Advertisement

जनता को दी चेतावनी

गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई पोस्ट किए हैं. यहां उन्होंने लिखा, 'अमेरिका यूरोप की गलतियों को नहीं दोहरा सकता. हम देख चुके हैं कि इस्लामीकरण हावी होने पर क्या होता है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement