अफ्रीका के एक और देश में तख्तापलट... बेनिन में सेना ने Live TV पर आकर राष्ट्रपति को पद से हटाया

पश्चिम अफ्रीका में बीते कुछ समय से कई देशों में तख्तापलट हो चुका है. इस श्रृंखला में अब बेनिन भी शामिल हो गया है. विवार को सोल्जर्स का एक समूह अचानक राज्य टीवी पर दिखाई दिया और सरकार को तुरंत भंग करने का एलान कर दिया.

खुद को "मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन" कहने वाले इस समूह ने देश के राष्ट्रपति और सभी संवैधानिक संस्थाओं को हटाने की घोषणा की. कमेटी ने लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल टिग्री को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया.

1960 में फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद बेनिन कई तख्तापलटों से गुज़रा है, खासकर शुरुआती दशकों में. हालांकि 1991 के बाद देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रही.

राष्ट्रपति पैट्रिस तालोन 2016 से सत्ता में थे और अगले साल अप्रैल में पद छोड़ने वाले थे. उनका उत्तराधिकारी माना जा रहे पूर्व वित्त मंत्री रोमुआल्ड वडाग्नी चुनाव में सबसे आगे थे. वहीं विपक्षी उम्मीदवार रेनॉड एगोब्जो को पर्याप्त समर्थन न होने की वजह से चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था.

पिछले महीने ही संसद ने राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच से बढ़ाकर सात साल कर दिया था, हालांकि टर्म लिमिट दो ही रखी गई. ऐसे समय में यह तख्तापलट बेनिन की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है.

यह घटना पश्चिम अफ्रीका में हाल के महीनों में हो रहे तख्तापलटों की कड़ी को और लंबा करती है. पिछले हफ्ते गिनी बिसाऊ में भी सत्ता का सैन्य परिवर्तन हुआ था जहां चुनावी नतीजों पर विवाद के बीच राष्ट्रपति उमारो एंबालो को हटाया गया.

इनपुट: सीएनएन

