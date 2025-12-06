scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दक्षिण अफ्रीका के सॉल्सविले में अवैध बार में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 3 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया के पास सॉल्सविले टाउनशिप में एक अवैध बार में सामूहिक गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3, 12 और 16 साल के तीन बच्चे भी शामिल हैं. घटना में 14 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
रेटोरिया के पास हुए सामूहिक फायरिंग के बाद दक्षिण अफ्रीका में सुरक्षा सवालों के घेरे में (File: Representational)
रेटोरिया के पास हुए सामूहिक फायरिंग के बाद दक्षिण अफ्रीका में सुरक्षा सवालों के घेरे में (File: Representational)

दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर के पास सॉल्सविले टाउनशिप में एक बार में हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोग, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, की मौत हो गई. यह सनसनीखेज घटना शनिवार की सुबह घटी. 

पुलिस ने बताया कि इस हमले में कुल 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घायल लोगों की उम्र के बारे में पुलिस ने जानकारी साझा नहीं की है.

यह गोलीबारी एक बिना लाइसेंस वाले बार में हुई, जो कि स्थानीय होस्टल के अंदर था. मारे गए बच्चों की उम्र 3 साल, 12 साल और 16 साल थी. घटना के बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

Mahendra Singh Dhoni,Virat Kohli,Rohit Sharma
वाइजैग में बम-बम है टीम इंड‍िया का रिकॉर्ड, ROKO उगलते हैं आग... यहीं बनी MSD की पहचान! 
साउथ अफ्रीका पर फिर फूटा ट्रंप का हिस्सा (Photo: Reuters)
G20 की बेइज्जती नहीं भूले ट्रंप, फिर फूटा गुस्सा, साउथ अफ्रीका को दिया बड़ा झटका 
दुनिया के 5 ऐसे शहर जहां के लोग हैं सबसे ज्यादा मिलनसार, अजनबियों का भी करते हैं स्वागत 
white farmer story
'गोरे किसानों को मारा जा रहा, G-20 में रहने लायक नहीं ये देश', ट्रंप ने खोला टकराव का नया मोर्चा 
Temba Bavuma, Shukri Conrad
‘Grovel’ शब्द से बढ़ी गुवाहाटी में गर्मी! अफ्रीकी कोच के बयान पर हंगामा... क्या है इस शब्द की कहानी 

दक्षिण अफ़्रीका में हिंसा और अपराध की दर बहुत अधिक है. यहां हत्याओं की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और 2024 में 26,000 से अधिक हत्याएं दर्ज की गई हैं, जो प्रतिदिन लगभग 70 से अधिक होती हैं. हत्याओं में बंदूक द्वारा की जाने वाली हत्या सबसे प्रमुख कारण बनती है.

यह भी पढ़ें: G20 की बेइज्जती नहीं भूले ट्रंप, फिर फूटा गुस्सा, साउथ अफ्रीका को दिया बड़ा झटका

Advertisement

यह दुखद घटना दक्षिण अफ़्रीका में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों की एक और चिंता बढ़ाने वाली मिसाल है. स्थानीय समुदाय और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे न केवल अपराधियों को पकड़ें बल्कि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं. 

सरकार को भी पब्लिक की सुरक्षा और हिंसा को कंट्रोल करने के लिए मजबूत नीतियां बनानी होंगी, ताकि ऐसी त्रासद घटनाओं को रोका जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement