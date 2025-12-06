दक्षिण अफ्रीका के सॉल्सविले में अवैध बार में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 3 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर के पास सॉल्सविले टाउनशिप में एक बार में हुई गोलीबारी में कम से कम 11 लोग, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, की मौत हो गई. यह सनसनीखेज घटना शनिवार की सुबह घटी.

पुलिस ने बताया कि इस हमले में कुल 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घायल लोगों की उम्र के बारे में पुलिस ने जानकारी साझा नहीं की है.

यह गोलीबारी एक बिना लाइसेंस वाले बार में हुई, जो कि स्थानीय होस्टल के अंदर था. मारे गए बच्चों की उम्र 3 साल, 12 साल और 16 साल थी. घटना के बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

दक्षिण अफ़्रीका में हिंसा और अपराध की दर बहुत अधिक है. यहां हत्याओं की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और 2024 में 26,000 से अधिक हत्याएं दर्ज की गई हैं, जो प्रतिदिन लगभग 70 से अधिक होती हैं. हत्याओं में बंदूक द्वारा की जाने वाली हत्या सबसे प्रमुख कारण बनती है.

यह दुखद घटना दक्षिण अफ़्रीका में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों की एक और चिंता बढ़ाने वाली मिसाल है. स्थानीय समुदाय और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे न केवल अपराधियों को पकड़ें बल्कि शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं.

सरकार को भी पब्लिक की सुरक्षा और हिंसा को कंट्रोल करने के लिए मजबूत नीतियां बनानी होंगी, ताकि ऐसी त्रासद घटनाओं को रोका जा सके.

