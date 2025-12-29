बांग्लादेश: वेंटिलेटर पर खालिदा जिया लेकिन लड़ेंगी चुनाव! इस सीट से भरा पर्चा

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया की ओर से सोमवार को बोगुरा-7 संसदीय सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया. पार्टी प्रमुख के सलाहकार हेलालुज्जामान तालुकदार लालू ने दोपहर करीब 3.00 बजे डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर तौफीकुर रहमान के ऑफिस में यह नामांकन जमा किया. हालांकि एक दिन पहले खबर आई थी कि अस्पताल में भर्ती खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है और वह वेंटिलेटर पर हैं.

बोगुरा-7 सीट से खालिदा जिया मैदान में

नामांकन दाखिल करने के दौरान खालिदा जिया की ओर से बीएनपी के वरिष्ठ नेता इनामुल हक शाहीन और इनामुल हक नातुन समेत कई पार्टी नेता मौजूद रहे. हेलालुज्जामान तालुकदार लालू ने कहा कि बोगुरा-7 सीट का बीएनपी के लिए खास ऐतिहासिक महत्व है. इसी क्षेत्र के गाबटोली उपजिला में बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान का निवास रहा है. खालिदा जिया ने पहली बार 1991 के चुनाव में इसी सीट से जीत हासिल की थी और इसके बाद 1996 और 2001 के चुनावों में भी इसी क्षेत्र से विजयी रहीं.

खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी भरा पर्चा

इसके अलावा बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी ढाका-17 सीट से चुनाव लड़ेंगे. सोमवार को उनकी ओर से आगामी चुनाव के लिए ढाका-17 सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया गया. इसके साथ ही तारिक रहमान बोगुरा-6 सीट से भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं.

द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, तारिक रहमान की ओर से उनकी पार्टी के नेताओं ने दोपहर के आसपास सेगुनबागीचा स्थित ढाका डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए. इस नामांकन के साथ राजधानी की अहम सीटों में शामिल ढाका-17 से उनका चुनावी दांव औपचारिक रूप से तय हो गया है, जिसमें गुलशन, बनानी और बारिधारा जैसे इलाके आते हैं. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब तारिक रहमान करीब 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं.

