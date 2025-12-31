'उस्मान हादी का कातिल दुबई में...', बांग्लादेशी पत्रकार ने किया बड़ा दावा, शेयर किया वीडियो

बांग्लादेशी पत्रकार ने उस्मान हादी को लेकर बड़ा दावा किया है. जर्नलिस्ट सलाहउद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करते हुए लिखा, "उस्मान हादी का कातिल दुबई में है."

उन्होंने लिखा कि उस्मान हादी के कातिल की लोकेशन का खुलासा करने के कुछ घंटों बाद, अब मुख्य आरोपियों में से एक, फैसल करीम मसूद ने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि वह अभी दुबई में है और उसका इस हत्या में कोई हाथ नहीं है.

शोएब चौधरी ने आगे लिखा, "उसने दावा किया कि यह हत्या जमात-शिबिर ने की थी. फैसल के मुताबिक, हादी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ़ बिज़नेस की वजह से था, और उसने अलग-अलग समय पर राजनीतिक कारणों से डोनेशन दिया था."

इंकलाब मंच के प्रवक्ता और हसीना सरकार के दौरान हुए विद्रोह के फ्रंटलाइनर शरीफ उस्मान हादी को पिछले दिनों गोली मारी गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उस्मान की मौत के बाद उनके भाई शरीफ उमर हादी ने आरोप लगाया कि सरकार के अंदर एक खास ग्रुप ने आने वाले नेशनल चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची. यह बात बांग्लादेश के अखबार thedailystar.net ने रिपोर्ट की थी.

करीब से मारी गई थी गोली...

पिछले साल जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में बैटरी से चलने वाले रिक्शा में यात्रा करते वक्त करीब से गोली मार दी गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावर उनकी गाड़ी के पास आए और उनके सिर में गोली मार दी. उन्हें शुरू में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके ब्रेन स्टेम में गंभीर नुकसान पाया, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया.

उस्मान हादी को काफी ज्यादा चोटें लगी थीं, जिसकी वजह से 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. इसके बाद, पूरे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शनकारी ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जल्द गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग की.

