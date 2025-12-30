भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर मंथन, ढाका में अंतरिम सरकार के सलाहकारों और उच्चायुक्त की बैठक

भारत और बांग्लादेश के हालिया तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां काफी सक्रिय हो गई हैं. इसी कड़ी में भारत में तैनात बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को अचानक ढाका बुलाया गया. इसके बाद बांग्लादेश सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक ढाका स्थित विदेश कार्यालय में हुई और इसमें कई “विविध मुद्दों” पर चर्चा की गई, हालांकि बातचीत का कोई डिटेल ब्यौरा साझा नहीं किया गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बैठक लगभग आधे घंटे तक चली. खबरें यह भी आईं कि उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय के तत्काल संदेश मिलने के बाद नई दिल्ली से अचानक ढाका बुलाया गया था. विदेश विभाग के सूत्रों का मानना है कि यह कदम भारत-बांग्लादेश के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों में देखे जा रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने राजनयिकों को तलब किया और सुरक्षा तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर बयान जारी किए. हालांकि बैठक के बाद विदेश मामलों के सलाहकार ने मीडिया से कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संकेत दिया कि उच्चायुक्तों को समय-समय पर बुलाया जाता है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती रहती है.

यह बैठक भारत-बांग्लादेश संबंधों के वर्तमान दौर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आने वाले दिनों में इस कूटनीतिक संपर्क का प्रभाव और दोनों देशों के रिश्तों की दिशा पर व्यापक नजर रखी जा रही है.

