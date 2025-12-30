scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर मंथन, ढाका में अंतरिम सरकार के सलाहकारों और उच्चायुक्त की बैठक

भारत में तैनात बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को अचानक ढाका बुलाया गया, जहां वे विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान से मिले. यह बैठक ढाका स्थित विदेश कार्यालय में हुई और आधे घंटे तक चली. हालांकि, मीटिंग के बाद बताया नहीं गया कि क्या चर्चा हुई.

Advertisement
X
भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज (Photo: ITG)
भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज (Photo: ITG)

भारत और बांग्लादेश के हालिया तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां काफी सक्रिय हो गई हैं. इसी कड़ी में भारत में तैनात बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को अचानक ढाका बुलाया गया. इसके बाद बांग्लादेश सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक ढाका स्थित विदेश कार्यालय में हुई और इसमें कई “विविध मुद्दों” पर चर्चा की गई, हालांकि बातचीत का कोई डिटेल ब्यौरा साझा नहीं किया गया. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बैठक लगभग आधे घंटे तक चली. खबरें यह भी आईं कि उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय के तत्काल संदेश मिलने के बाद नई दिल्ली से अचानक ढाका बुलाया गया था. विदेश विभाग के सूत्रों का मानना है कि यह कदम भारत-बांग्लादेश के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों में देखे जा रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Violence against minority Hindus in Bangladesh's Bhuloka area continues
बांग्लदेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा, फैक्ट्री कर्मचारी की गोली मारकर हत्या
Khaleda Zia
ह‍िंदू मां की गोद में ख‍िलाया, नाम रखा 'ब्यूटी'... भारत में ऐसे बीता खाल‍िदा ज‍िया का बचपन
तनाव के बीच कूटनीति, खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने ढाका जाएंगे जयशंकर
Temjen Imna Along warning Bangladesh
'नेक काटना हम जानते हैं....' नागालैंड के मंत्री की बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को चुनौती
Jamaat supporters bangladesh
बांग्लादेश: जमात से हाथ मिलाकर बिखरती जा रही NCP! एक और बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

यह भी पढ़ें: फैक्ट चेक: असम में बांग्लादेशियों पर डंडे बरसाने का नहीं है ये वीडियो, ये रही इसकी सच्चाई 

पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने राजनयिकों को तलब किया और सुरक्षा तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर बयान जारी किए. हालांकि बैठक के बाद विदेश मामलों के सलाहकार ने मीडिया से कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संकेत दिया कि उच्चायुक्तों को समय-समय पर बुलाया जाता है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती रहती है.

Advertisement

यह बैठक भारत-बांग्लादेश संबंधों के वर्तमान दौर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आने वाले दिनों में इस कूटनीतिक संपर्क का प्रभाव और दोनों देशों के रिश्तों की दिशा पर व्यापक नजर रखी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement