क्रिसमस से पहले बांग्लादेश में फिर बवाल, पेट्रोल बम अटैक से शख्स के सिर के चिथड़े उड़े

यह घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले हुई. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि इस हमले में मारा गया शख्स सैफुल पास की दुकान से कुछ खरीदने जा रहा था कि तभी यह धमाका हुआ.

ढाका में फिर बवाल की खबर है. (Photo: AP)
बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बुधवार को राजधानी ढाका के मोघबाजार में शरारती तत्वों ने पेट्रोल बम से धमाका किया, जिसमें  एक शख्स की मौत हो गई. 

मृतक का नाम सैफुल सियाम बताया जा रहा है. यह घटना रात लगभग सात बजे वायरलेस गेट एरिया के पास बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल के ठीक सामने हुई. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बम फ्लाईओवर से फेंका गया, जिसमें शख्स की मौत हो गई. 

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमीश्नर मसूद आलम ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि फ्लाईओवर से बम फेंका गया. अभी तक इस हमले के पीछे की मंशा का पता नहीं चल पाया है. लगता है कि यह बम सीधे सैफुल पर जाकर गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.सीसीटीवी फुटेज खंघाले जा रहे हैं ताकि दोषियों की पहचान हो सके. 

घटनास्थल के पास सड़क किनारे चाय बेचने वाले फारुक ने बताया कि सैफुल सियाम उसके पास चाय पीने आया था. मैं कप धोने जा रहा था कि तभी जोर का धमाका हुआ. मैंने देखा सैफुल जमीन पर गिरा पड़ा है. उसके सिर से खून बह रहा था. उसके सिर के चिथड़े उड़ गए थे.

सैफुल सियाम मोघबाजार में ऑटोमोबाइल एक्सेसरी की दुकान में काम करता था. पुलिस का कहना है कि वह पास की दुकान से कुछ खरीने गया था कि इस हमले की चपेट में आ गया.

बता दें कि फ्लाईओवर से जो बम फेंका गया, वो सैफुल सियाम के सिर पर जाकर गिरा, जिससे उसका सिर फट गया. इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है.

सैफुल के रिश्तेदारों का कहना है कि सैफुल किसी फैक्ट्री में काम करता था और हमले के समय मौके पर मौजूद था. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जांच जारी है. बता दें कि जिस जगह ये घटना हुई है, वहां दो बड़े चर्च हैं. 

जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने इस घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व देश को अस्थिर करने के लिए इस तरह के हमले कर रहे हैं.

बता दें कि ये हमला ऐसे समय पर हुआ है, जब एक दिन बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान बांग्लादेश लौट रहा है. रहमान 15 वर्षों से लंदन में रह रहा था.

---- समाप्त ----
