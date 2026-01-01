scorecardresearch
 
बांग्लादेश: एक और हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश, चाकुओं से गोदकर डाला पेट्रोल

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार को एक और हिंदू शख्स को मारने की कोशिश हुई.

हिंदुओं पर हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा (फाइल फोटो- PTI)
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. वहां एक बार फिर नफरत ने जान लेने की कोशिश की. शरीयतपुर इलाके में खोकन चंद्र नाम के एक हिंदू शख्स को भीड़ ने घेर लिया. पहले बेरहमी से उसे पीटा गया. फिर चाकू से वार किया गया. इसके बाद पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश हुई.

आखिरी पल में व्यापारी खोकन चंद्र ने पास के तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. लेकिन यह हमला एक बार फिर बताता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किस हद तक पहुंच चुका है.

जानकारी के मुताबिक, ये क्रूर हमला बुधवार (31 दिसंबर) को रात करीब 9:00 बजे कनेश्वर यूनियन के तिलोई इलाके में हुआ.  खोकोन चंद्र दास (40), परेश चंद्र दास के बेटे हैं. वे दामुद्या के केउरभंगा बाज़ार में एक फार्मेसी के मालिक हैं. खोकन चंद्र दास ने बुधवार रात अपनी दुकान बंद की और घर की ओर चल पड़े. जब वे तिलोई क्षेत्र पहुंचे, तो बदमाशों के एक समूह ने उन्हें रोक लिया. हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से वार किए और फिर उनके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

आग की लपटों से अपनी जान बचाने के लिए खोकन चंद्र दास पास के एक तालाब में कूद गए. बाद में, स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में बचाया और शरियतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

इस घटना से इलाके में व्यापक दहशत फैल गई है. हमले के पीछे का मकसद और इसमें शामिल लोगों की पहचान अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई है.

बीते दो हफ्ते में तीसरी घटना

इससे पहले बांग्लादेश में 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने मार डाला था. फिर उसके शरीर को पेड़ से बांधकर जला दिया गया था. उसपर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था. इसके बाद 25 दिसंबर को भीड़ ने अमृत मंडल को पीट-पीटकर मार डाला था. हालांकि, खुद को किरकिरी से बचाने के लिए बांग्लादेश ने कहा था कि अमृत मंडल क्रिमिनल था और उगाही के चलते भीड़ ने उसको मारा था.

