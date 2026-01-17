24 घंटे में दो हत्याएं... बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, एक और हिंदू व्यापारी को पीट-पीटकर मार डाला

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते दो दिनों में दो अलग-अलग जिलों से दो हिंदुओं की हत्या के मामले सामने आए हैं, जिससे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है.

पीटा और बेलचे से किया वार

ताजा मामला शनिवार सुबह करीब 11 बजे गाजीपुर जिले के कालिगंज क्षेत्र का है, जहां एक हिंदू होटल व्यवसायी लिटन चंद्र घोष उर्फ काली (60) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. लिटन घोष इलाके में बोयीशाखी स्वीट एंड होटल नाम से एक होटल चलाते थे. जानकारी के मुताबिक, होटल में काम करने वाले कर्मचारी अनंत दास की एक ग्राहक से मामूली कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

इसी दौरान अपने कर्मचारी को बचाने के लिए लिटन चंद्र घोष बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर ही हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने लिटन घोष पर घूंसे और लातों से हमला किया और एक बेलचे से भी वार किया. गंभीर रूप से घायल लिटन घोष मौके पर ही गिर पड़े और स्थानीय लोग कुछ कर पाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई.

तीन आरोपी हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला मामूली विवाद से जन्मा हिंसा का लग रहा है, हालांकि जांच जारी है. इस घटना के बाद कालिगंज इलाके में शोक और तनाव का माहौल है. स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

गाड़ी से कुचलकर हत्या

इससे एक दिन पहले भी बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया था. घटना राजबाड़ी जिले के सदर उपजिला की थी, जहां 30 वर्षीय रिपन साहा की कथित तौर पर जानबूझकर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना शुक्रवार को हुई, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश फैल गया.

पेट्रोल पंप पर काम करता था शख्स

मृतक रिपन साहा राजबाड़ी के गोलांदा मोड़ के पास स्थित करीम फिलिंग स्टेशन पर काम करते थे. बताया गया है कि एक वाहन चालक ने पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाया, लेकिन भुगतान करने से इनकार कर दिया. जब रिपन साहा ने उसे रोकने की कोशिश की, तो आरोपी चालक ने जानबूझकर गाड़ी रिपन के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है. वाहन के मालिक अबुल हाशेम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की राजबाड़ी जिला इकाई का पूर्व कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है. वहीं वाहन चालक कमाल हुसैन को भी पुलिस ने बानिभान निपारा गांव से हिरासत में लिया है.

