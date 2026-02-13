scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्रांति में आगे, लेकिन बांग्लादेशी चुनाव में फेल स्टूडेंट्स पार्टी NCP, क्या भारी पड़ा जमात का साथ?

बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट करने वाले छात्रों की पार्टी NCP चुनाव में फ्लॉप साबित हो रही है. एनसीपी केवल 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है. माना जा रहा है कि जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन ने पार्टी की साख और वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है.

Advertisement
X
बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से उपजी 'नेशनल सिटीजन पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. (Photo- Reuters)
बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से उपजी 'नेशनल सिटीजन पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. (Photo- Reuters)

अगस्त 2024 में बांग्लादेश की सड़कों पर जिस छात्र शक्ति ने शेख हसीना के 15 साल के शासन का अंत कर दिया था, आज वही 'क्रांतिकारी' चेहरे चुनावी मैदान में संघर्ष करते नजर आए. छात्र आंदोलन से उपजी नई पार्टी 'नेशनल सिटीजन पार्टी' (NCP) के लिए 13वें संसदीय चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं. 

बांग्लादेश चुनाव के जो फाइनल नतीजे आए हैं उसमें एनसीपी चुनावी मैदान में बुरी तरह फ्लॉप होती दिख रही है.  स्थानीय टीवी प्रोजेक्शनों के अनुसार, 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली NCP को महज 5 सीटों पर ही जीत मिली. यह उन हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने इस उम्मीद में पार्टी का साथ दिया था कि वे बांग्लादेश की राजनीति में 'तीसरा विकल्प' बनेंगे.

दरअसल, जब एनसीपी ने इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन किया तो उसी समय पार्टी में दरार पड़ गई. कई महिला नेताओं ने पार्टी से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि उन्हें नजरअंदाज किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

तारिक़ रहमान की पार्टी ने बांग्लादेश चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है.
बांग्लादेश का तख्तो ताज तारिक रहमान को... BNP को दो-तिहाई बहुमत, जमात का सफाया
बांग्लादेश में चुनाव नतीजों के बीच आगजनी
बांग्लादेश में चुनाव नतीजों के बीच हिंसा... हिंदू परिवार का घर फूंका, लाखों का नुकसान
PM congratulates Tarique Rahman on Bangladesh poll
'बांग्लादेश के साथ है भारत', PM मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई
tariq rehman
बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भी जश्न क्यों नहीं मना रही BNP?
Bangladesh Election
बांग्लादेश आम चुनाव का संपूर्ण विश्लेषण, देखें B&W में

जमात का साथ: वरदान या अभिशाप?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NCP की इस विफलता के पीछे 'जमात-ए-इस्लामी' के साथ उनका 11-दलीय गठबंधन एक बड़ी वजह हो सकता है. छात्र आंदोलन मुख्य रूप से समावेशी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था, लेकिन कट्टरपंथी जमात के साथ हाथ मिलाने से पार्टी का उदारवादी वोटर छिटक कर खालिदा जिया की पार्टी BNP की तरफ चला गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत', PM मोदी ने तारिक रहमान को दी ऐतिहासिक जीत की बधाई

हार के बाद NCP अब 'रिजल्ट टैम्परिंग' और प्रशासनिक हेरफेर के आरोप लगा रही है. पार्टी के प्रवक्ता आसिफ महमूद शोजीब भुइयां ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ढाका-13, 15, 16 और 17 जैसी सीटों पर नतीजों के साथ छेड़छाड़ की गई है. उनका दावा है कि ढाका-15 में जहां जमात के अमीर 20 हजार वोटों से आगे थे, वहां अचानक बिना किसी तर्क के BNP उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया.

पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कई सीटों पर दोबारा मतगणना (Recounting) की मांग की है. हालांकि, हकीकत यह है कि सड़क पर क्रांति लाने वाले ये युवा नेता संसद की सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए जरूरी चुनावी कूटनीति में मात खाते दिख रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement