आसिम मुनीर ने सेना हेडक्वार्टर में गुपचुप की बेटी की शादी, भतीजे से कराया निकाह

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने 26 दिसंबर को अपनी बेटी का निकाह रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स में कराया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी बेटी महनूर की शादी उनके भाई के बेटे और अपने ही भतीजे कैप्टन अब्दुल रहमान कासिम से हुई. सुरक्षा कारणों से इस शादी को पूरी तरह निजी रखा गया और कोई आधिकारिक तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई.

पाकिस्तानी पत्रकार जाहिद गिशकोरी ने सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो साझा कर इस शादी की पुष्टि की थी, हालांकि बाद में यह वीडियो हटा लिया गया. उन्होंने लिखा था कि "फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेटी महनूर का निकाह उनके भाई के बेटे कैप्टन अब्दुल रहमान कासिम से हुआ."

रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी में करीब 400 खास मेहमान शामिल हुए. इनमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़, आईएसआई प्रमुख और कई मौजूदा और पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल थे. समारोह को जानबूझकर लो-प्रोफाइल रखा गया और मीडिया की पहुंच से दूर रखा गया.

आसिम मुनीर ने भतीजे से कराई बेटी की शादी

कैप्टन अब्दुल रहमान कासिम, जो जनरल आसिम मुनीर के भतीजे हैं, पहले पाकिस्तान सेना में कैप्टन के पद पर तैनात थे. सेना छोड़ने के बाद उन्होंने सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित कोटे के तहत सिविल प्रशासन में प्रवेश किया. फिलहाल वह सहायक आयुक्त के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि जनरल मुनीर की चार बेटियां हैं और यह उनकी तीसरी बेटी की शादी थी.

इसी दिन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी पाकिस्तान पहुंचे थे. उनके दौरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह शादी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने स्पष्ट किया कि वह समारोह का हिस्सा नहीं बने.

यूएई के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा

शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था और उनकी जनरल मुनीर से भी लंबी बातचीत हुई थी. हालांकि बाद में बताया गया कि यह बातचीत शादी से जुड़ी नहीं थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह यात्रा मुख्य रूप से निजी थी और इसके बाद यूएई राष्ट्रपति शिकार के लिए रहिम यार खान रवाना हो गए.

