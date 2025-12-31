scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आसिम मुनीर ने सेना हेडक्वार्टर में गुपचुप की बेटी की शादी, भतीजे से कराया निकाह

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने 26 दिसंबर को रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय में अपनी बेटी की शादी कराई. सुरक्षा कारणों से समारोह को बेहद गोपनीय रखा गया. शादी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए, लेकिन कोई आधिकारिक तस्वीर जारी नहीं की गई.

Advertisement
X
आसिम मुनीर ने सेना हेडक्वार्टर में बेटी की शादी कराई. (Photo: Reuters)
आसिम मुनीर ने सेना हेडक्वार्टर में बेटी की शादी कराई. (Photo: Reuters)

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने 26 दिसंबर को अपनी बेटी का निकाह रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स में कराया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी बेटी महनूर की शादी उनके भाई के बेटे और अपने ही भतीजे कैप्टन अब्दुल रहमान कासिम से हुई. सुरक्षा कारणों से इस शादी को पूरी तरह निजी रखा गया और कोई आधिकारिक तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई.

पाकिस्तानी पत्रकार जाहिद गिशकोरी ने सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो साझा कर इस शादी की पुष्टि की थी, हालांकि बाद में यह वीडियो हटा लिया गया. उन्होंने लिखा था कि "फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेटी महनूर का निकाह उनके भाई के बेटे कैप्टन अब्दुल रहमान कासिम से हुआ."

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में मुनीर से टक्कर लेने वाला आर्मी का पूर्व अधिकारी आतंकी घोषित, बोला- मेरे लिए सम्मान की बात

सम्बंधित ख़बरें

India Pakistan War
भारत-पाकिस्तान के बीच 2026 में फिर छिड़ सकती है जंग... अमेरिकी रिपोर्ट में बड़े दावे
asia cup pakistan team
4 साल में 6 कोच... बाहरी प्रेशर या कुछ और, आखिर PAK टीम के साथ क्यों कोई नहीं टिकता
अल्पसंख्यक मुद्दे पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया (Photo: PTI)
'पहले अपना रिकॉर्ड देखिए...', अल्पसंख्यकों पर PAK की टिप्पणी पर भारत का करारा जवाब
Op सिंदूर पर पाकिस्तान ने ही बेनकाब कर दिया अपना झूठ, देखें ब्लैक & व्हाइट
Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif
'गिरेबान में झांको, सच नहीं बदलेगा...', भारत पर आरोप लगा रहे PAK को मिला जवाब

रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी में करीब 400 खास मेहमान शामिल हुए. इनमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़, आईएसआई प्रमुख और कई मौजूदा और पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल थे. समारोह को जानबूझकर लो-प्रोफाइल रखा गया और मीडिया की पहुंच से दूर रखा गया.

आसिम मुनीर ने भतीजे से कराई बेटी की शादी

Advertisement

कैप्टन अब्दुल रहमान कासिम, जो जनरल आसिम मुनीर के भतीजे हैं, पहले पाकिस्तान सेना में कैप्टन के पद पर तैनात थे. सेना छोड़ने के बाद उन्होंने सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित कोटे के तहत सिविल प्रशासन में प्रवेश किया. फिलहाल वह सहायक आयुक्त के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि जनरल मुनीर की चार बेटियां हैं और यह उनकी तीसरी बेटी की शादी थी.

यह भी पढ़ें: इमरान खान के समर्थक ने मुनीर को कहा कायर, गुर्गे ने मारकर तोड़ दिया नाक और जबड़ा...

इसी दिन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी पाकिस्तान पहुंचे थे. उनके दौरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह शादी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने स्पष्ट किया कि वह समारोह का हिस्सा नहीं बने.

यूएई के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा

शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था और उनकी जनरल मुनीर से भी लंबी बातचीत हुई थी. हालांकि बाद में बताया गया कि यह बातचीत शादी से जुड़ी नहीं थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह यात्रा मुख्य रूप से निजी थी और इसके बाद यूएई राष्ट्रपति शिकार के लिए रहिम यार खान रवाना हो गए.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement