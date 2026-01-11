scorecardresearch
 
इजरायली टूरिस्ट ने अर्जेंटीना के जंगल में लगाई आग? सोशल मीडिया पर हंगामा

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अर्जेंटीना के लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में आग लगाने के आरोप में एक इजरायली पर्यटक को हिरासत में लिया गया है. दावा है कि अर्जेंटीना अथॉरिटी ने मामले की जांच शुरू की है. इससे पहले चिली में भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है.

अर्जेंटीना में पिछले कई दिनों से जंगलों में आग लगी है. (Photo- Reuters)
दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना से जुड़ा एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. दावा किया जा रहा है कि अर्जेंटीना के पटागोनिया इलाके में स्थित लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में आग लगाने के आरोप में एक इजरायली टूरिस्ट को हिरासत में लिया गया है. सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना एक ऐसे समय में सामने आई है, जब इलाके में पर्यावरण को लेकर पहले से ही चिंता बनी हुई है.

कहा जा रहा है कि पार्क रेंजर्स और पर्यावरण अधिकारियों ने इस टूरिस्ट को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में आग जलाने की कोशिश करते हुए पकड़ा. यह इलाका घने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, जहां सूखे मौसम के कारण छोटी सी आग भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. इसी वजह से प्रशासन ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से ले रहा है.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में आग बरसाती धूप, यूरोप में बर्फीला तूफान... दुनिया झेल रही मौसम का कहर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स को कथित तौर पर एक विदेशी पर्यटक को डांटते और आग बुझाने को कहते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो शनिवार को तेजी से वायरल हुआ. वहीं, एक टर्किश न्यूज एजेंसी का दावा है कि अर्जेंटीना अथॉरिटी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है.

इसी बीच, अर्जेंटीना के चूबुत प्रांत से भी एक अलग लेकिन चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां लेक एपुयेन के पास संदिग्ध विस्फोटक जैसी वस्तुएं मिलने का दावा किया गया है. शुरुआती रिपोर्ट्स में इन्हें सैन्य ग्रेनेड जैसा बताया गया, हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है. इलाके को घेरकर जांच की जा रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

यह भी पढ़ें: ईरान में बगावत के बीच हमले को तैयार अमेरिका, क्या इजरायल भी शामिल होगा ऑपरेशन में?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इजरायली टूरिस्ट से जुड़े मामले में अर्जेंटीना प्रशासन इजरायल दूतावास के संपर्क में भी है. नेशनल पार्क प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जानबूझकर आग लगाना अर्जेंटीना के कानून के तहत गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है.

गौर करने वाली बात यह भी है कि ऐसा ही एक मामला पहले 2011-12 में चिली में सामने आया था, जहां एक इजरायली टूरिस्ट को जंगल में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे जेल की सजा भी सुनाई गई थी. पर्यावरण संगठनों का कहना है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए संरक्षित इलाकों में निगरानी और सख्त करने की जरूरत है. फिलहाल, अर्जेंटीना में इस पूरे मामले की जांच जारी होने का दावा किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
