scorecardresearch
 

Feedback

'पुतिन ट्रंप से मिलने को राजी हुए क्योंकि हमने भारत...', अलास्का मीटिंग को लेकर अमेरिकी सांसद का बड़ा दावा!

ट्रंप और पुतिन के बीच बीते हफ्ते यूक्रेन मुद्दे पर बैठक हुई जो बेनतीजा रही है. इस बैठक को लेकर ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर सख्ती दिखा दे तो रूसी तेल के खरीददार अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे.

Advertisement
X
पुतिन-ट्रंप की मुलाकात में भारत को भी एक फैक्टर बताया जा रहा है (Photo: Reuters)
पुतिन-ट्रंप की मुलाकात में भारत को भी एक फैक्टर बताया जा रहा है (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 15-16 अगस्त की दरमियानी रात हुई मुलाकात तो बेनतीजा रही लेकिन इस मुलाकात को पुतिन की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है. ट्रंप मुलाकात से पहले जहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और पुतिन को किसी समझौते पर पहुंचने की धमकी दे रहे थे, मुलाकात के दौरान वो पुतिन के सामने कमजोर दिखे. ट्रंप प्रशासन रूसी राष्ट्रपति को युद्ध खत्म करने के लिए मनाने पर राजी तो नहीं कर पाया और अब बड़े-बड़े दावे कर रहा है जिसमें अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम भी शामिल हैं.

ग्राहम ने दावा किया कि अगर अमेरिका रूस के ग्राहकों के पीछे पड़ गया तो वो सस्ता रूसी तेल और गैस के बजाए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे. ग्राहम में ट्रंप के उस दावे को दोहराते हुए कहा कि पुतिन अलास्का इसलिए आए क्योंकि ट्रंप ने रूसी तेल और गैस खरीदने पर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी.

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दक्षिण कैरोलिना से रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा, 'पुतिन के अलास्का में होने की एकमात्र वजह ये है कि ट्रंप ने रूसी तेल और गैस खरीदने पर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. पुतिन अलास्का यह देखने तो नहीं आए थे कि अलास्का को बेचने के बाद उसकी स्थिति कैसी है.'

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi and Vladimir Putin had a Telephonic Conversation
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने PM मोदी को किया फोन, ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में दी जानकारी 
Vladimir Putin
क्या है Putin के 'Poo Briefcase' का राज? 
पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूसी सेना पहले ही कब्जा कर चुकी. (Photo- Aaj Tak)
क्या जंग खत्म करने के बदले यूक्रेन को अपना बड़ा हिस्सा रूस को देना होगा? 
मेलानिया ट्रंप और हाउस ऑफ कार्ड की क्लेयर अंडरवुड में क्या समानाताएं चर्चा में हैं (Photo: Getty)
फर्स्ट लेडी का सीक्रेट लेटर, पुतिन-ट्रंप में शह-मात... वेब सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स की कहानी दोहराती दिखी 
Putin health news
टॉयलेट तक में रूसी जासूस नहीं छोड़ते सुराग, क्या है पुतिन के 'पू ब्रीफकेस' का राज? 

रूस ने 30 मार्च 1876 को 72 लाख डॉलर में अलास्का अमेरिका को बेच दिया था.

Advertisement

'अगर चुनने की बात हो तो भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था चुनेगा'

इंटरव्यू में लिंडसे ने आगे कहा कि रूस की कमजोरी यह है कि उसकी लगभग सारी आय दूसरे देशों को तेल और गैस की बिक्री से आती है. उन्होंने कहा, 'अगर हम रूस के ग्राहकों (भारत, चीन) से कहें कि उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सस्ते रूसी तेल या गैस में से किसी एक को चुनना है, तो वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे.'

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि पुतिन बातचीत की टेबल पर इसलिए आए क्योंकि अमेरिका ने भारत के रूसी तेल आयात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी.

ट्रंप ने भारत और चीन का हवाला देते हुए कहा था, 'जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक (चीन) खो देते हैं, और संभवतः आप अपना पहला सबसे बड़ा ग्राहक (भारत) भी खोने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें इसकी भी भूमिका है.' 

ट्रंप को रुबियो को ग्राहम का सीनेटर सुझाव

इसी दौरान ग्राहम ने यह भी कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका को रूस के खिलाफ अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को मेरी सलाह है कि आपको पुतिन को यह समझाना होगा कि अगर वो न्यायपूर्ण तरीके से युद्ध खत्म करने पर राजी नहीं होते तो हम रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे. हमारे पास ऐसा करने की ताकत है.'

Advertisement

अमेरिकी वित्त मंत्री की भारत को टैरिफ की धमकी

पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो भारत पर सेकंडरी टैरिफ बढ़ सकता है. उन्होंने कहा था, 'हमने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर पहले ही सेकंडरी टैरिफ लगा दिए हैं. अगर हालात ठीक नहीं रहे तो प्रतिबंध या सेकंडरी टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं.'

इसी महीने की शुरुआत में भारत पर अमेरिका का 25% टैरिफ लागू हो गया था. इस 25% के अलावा भी ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है जो 27 अगस्त से लागू हो सकता है. इसी के साथ ही भारत 50% टैरिफ के साथ अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है.

ट्रंप प्रशासन जहां एक तरफ दावा कर रहा है कि भारत पर लगा टैरिफ कारगर रहा है वहीं, दूसरी तरफ भारत ने रूसी तेल की खरीद पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार किया है. भारत ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है. पीएम मोदी का कहना है कि आर्थिक दबाव के बावजूद, भारतीय किसानों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement