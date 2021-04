US: एयरपोर्ट के FedEx सेंटर में गोलीबारी, 8 की मौत, हमलावर भी ढेर

अमेरिका के इंडियानापोलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार रात हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस के मुताबिक, कई लोग इस गोलीबारी में घायल भी हुए हैं. यहां एयरपोर्ट पर मौजूद फेडएक्स के वेयरहाउस में एक शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लोगों की जान गई. हालांकि, बाद में पुलिस ने हमलावर को भी ढेर कर दिया.

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, हमलावर कौन था अभी इसकी जानकारी नहीं हो सकी है. लेकिन पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है.

