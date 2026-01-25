scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, करीब 9000 हजार उड़ानें रद्द, कई राज्यों में इमरजेंसी

अमेरिका में आए भीषण विंटर स्टॉर्म 'फर्न' ने जनजीवन और हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है. शनिवार को करीब 4,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि हजारों घरों की बिजली गुल हो गई. कई राज्यों में आपातकाल घोषित किया गया है और हालात के और बिगड़ने की चेतावनी दी गई है.

Advertisement
X
अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं. (Photo- AFP)
अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं. (Photo- AFP)

अमेरिका इस समय एक बेहद तेज बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिससे कई राज्यों में आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई है. विंटर स्टॉर्म 'फर्न' की वजह से शनिवार को करीब 4,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि रविवार की 8,800 से ज्यादा उड़ानें पहले ही रद्द हो चुकी हैं. यह जानकारी फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर ने दी है.

तूफान का असर दक्षिणी राज्य टेक्सास तक पहुंच गया है, जहां हजारों घरों की बिजली गुल हो गई. वहीं अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में भारी बर्फबारी, ओले और बारिश की चेतावनी जारी की गई है. खराब मौसम के चलते यात्रा, सड़क यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है.

यह भी पढ़ें: Air India ने 25-26 जनवरी की न्यूयॉर्क और नेवार्क की उड़ानें रद्द कीं, अमेरिका में 'विंटर स्टॉर्म' का अलर्ट

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
ICE एजेंट्स की फायरिंग में एक की मौत... ट्रंप बोले- लोगों को भड़का रहे गवर्नर और मेयर
अमेरिका के मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट ने फिर एक शख्स को मारी गोली (Photo: AP)
अमेरिका में हंगामे के बीच फेडरल एजेंट्स ने ली एक और जान
कनाडा से क्यों खफा हैं ट्रंप (Photo: AP)
'चीन कच्चा खा जाएगा...', ट्रंप ने कनाडा को क्यों दी ऐसी वॉर्निंग
Scott Bessent says Trump administration wants H-1B visa-holders to train American workers
'यूरोप ने भारत पर टैरिफ लगाने से कर दिया था इनकार, क्‍योंकि...' ट्रंप के खास का बड़ा दावा!
US Shooting
US: भारतीय मूल के पति ने पत्नी को मारी गोली, तीन रिश्तेदारों को भी उतारा मौत के घाट

अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों से सतर्क रहने को कहा है. डेल्टा एयरलाइंस ने बताया कि तूफान के कारण उड़ानों के समय में लगातार बदलाव हो रहे हैं. अटलांटा और पूर्वी तट के कई शहरों जैसे न्यूयॉर्क और बोस्टन में अतिरिक्त उड़ानें रद्द की गई हैं.

डेल्टा एयरलाइंस ने बर्फ हटाने के लिए टीम तैनात की

Advertisement

डेल्टा एयरलाइंस ने यह भी कहा कि उसने दक्षिणी हवाई अड्डों पर बर्फ हटाने और सामान संभालने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं. वहीं बिजली आपूर्ति संभालने वाली एजेंसियां भी बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट से बचने की तैयारी में जुटी हैं.

अमेरिका के पूर्वी दो-तिहाई हिस्से में भारी बर्फबारी

डोमिनियन एनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात और बिगड़े, तो यह तूफान उनके इतिहास के सबसे गंभीर सर्दी के तूफानों में शामिल हो सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में अमेरिका के पूर्वी दो-तिहाई हिस्से में बेहद ठंड, बर्फ और बर्फीली बारिश देखने को मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका के मिनियापोलिस में हंगामे के बीच फेडरल एजेंट्स ने ली एक और जान, गुस्साई भीड़ ने लगाए कायर-कायर के नारे

राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा इंतजाम के आदेश दिए

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तूफान को 'ऐतिहासिक' बताया है और साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, टेनेसी, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और मैरीलैंड समेत कई राज्यों में फेडरल इमरजेंसी की मंजूरी दे दी है. उन्होंने लोगों से घरों में रहने और खुद को सुरक्षित रखने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement