सहमे हुए चेहरे और जान बचने की उम्मीद... दर्द बयां करती है अफगानिस्तान से निकले प्लेन के अंदर की तस्वीर

अफगानिस्तान (Afghanistan) की स्थिति हर बदलते मिनट के साथ बदतर होती जा रही है. पूरे मुल्क पर अब तालिबान (Taliban) का राज है और अमेरिका (America) अपनी सेना को वापस बुलाने के फैसले को सही ठहरा रहा है. अफगानिस्तान की आम जनता अपनी जान बचाने के लिए रास्ते खोज रही है.

इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है, जो दिखाती है कि कैसे अफगानिस्तान में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर यहां से बाहर निकल रहे हैं.



पत्रकार इयान ब्रीमर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट (Aircraft) के अंदर की तस्वीर साझा की है. इस एयरक्राफ्ट में सैकड़ों लोग बैठे हैं, जो अफगानिस्तान से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए जा रहे हैं. एयरक्राफ्ट के अंदर लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कोई कह नहीं सकता है कि एक प्लेन में इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं.

Inside a US transport taking off from Kabul. Extraordinary. pic.twitter.com/rAAeFb2QQb