'नहाने गई तो देखा नल के नीचे धो रहा था लाश...',पश्चिम बंगाल में इंसानी मांस खाने वाले केस में महिला का रोंगटे खड़े करने वाला बयान

उत्तर प्रदेश का कुख्यात निठारी हत्याकांड जब सामने आया था, तो उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. उस वारदात की भयावह यादें आज भी लोगों के ज़हन में ताज़ा हैं, जिन्हें सोचकर रूह कांप उठती है. मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या और नरभक्षण जैसे आरोपों ने इंसानियत पर गहरा दाग छोड़ दिया था. अब उसी तरह की एक और दिल दहला देने वाली घटना चार दिन पहले पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके से सामने आई थी, जहां कथित तौर पर मानव मांस खाने की नीयत से एक बेघर बुज़ुर्ग की हत्या कर दी गई. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच और सीन रीक्रिएशन में जो तथ्य सामने आए हैं, वो भयानक है. साथ ही एक चश्मदीद गवाह के बयान ने लोगों को सहमा कर रख दिया है.

और पढ़ें

मोटर की तेज आवाज, नल के नीच इंसानी लाश

नहाने के लिए घर के बाहर नल की ओर बढ़ी एक महिला की आंखों के सामने ऐसा मंजर था, जिसने उसकी चीख गले में ही अटका दी. मोटर की तेज आवाज, बहता पानी और उसके नीच एक इंसानी लाश. उसे धो रहा था गांव का ही एक युवक. यह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में हुई वह खौफनाक वारदात है.

इंसानी मांस खाने के लिए मर्डर

कूचबिहार जिले के दिनहाटा ब्लॉक-II स्थित थोरईखाना गांव में हुआ ये अपराध इंसानियत को झकझोर देने वाला है. आरोपी फेरदौस आलम पर आरोप है कि उसने एक बेघर व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए की ताकि वह मानव मांस खा सके. इस खौफनाक अपराध का सबसे डरावना पहलू तब सामने आया, जब एक महिला ने उसे नल के नीचे लाश धोते हुए देख लिया.

Advertisement

लाश को कंधे पर लादकर ले गया घर

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार की शाम फेरदौस गांव के श्मशान घाट पहुंचा. वहां रहने वाला एक बेघर व्यक्ति दीवार से टिककर आराम कर रहा था. बातचीत के बहाने फेरदौस उसे पास बुलाकर धान के खेत की मेड़ तक ले गया. वहां अचानक उसने चाकू से हमला कर दिया. पीड़ित जमीन पर गिर पड़ा और फेरदौस ने उसका गला तीन बार रेतकर मौत सुनिश्चित कर ली. आरोपी शव को कंधे पर उठाकर करीब एक किलोमीटर दूर अपने घर के पास ले गया. वहां उसने पड़ोसी मलिका खातून के घर के नल के नीचे शव रख दिया और मोटर चालू कर दी. पानी की आवाज सुनकर मलिका बाहर आईं. उन्होंने आवाज दी तो फेरदौस ने कहा कि वह नहाने आया है.

'शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए नहा रहा है'

मलिका जब नल के पास पहुंचीं, तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया. नल के नीचे एक इंसानी लाश पड़ी थी और फेरदौस उसे पानी से धो रहा था. उसने बेहयाई से कहा कि उसके शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए वह नहा रहा है. यह सुनते ही मलिका की चीख निकल गई. उनकी चीख से घबराकर फेरदौस लाश उठाकर वहां से भाग गया.

Advertisement

जला दिए खून से सने कपड़े

इसके बाद वह शव को वापस हत्या स्थल पर ले गया. घर लौटकर उसने अपने खून से सने कपड़े जला दिए, हालांकि पुलिस ने उसका खून लगा शॉल बरामद कर लिया. हत्या में इस्तेमाल चाकू को उसने पास के तालाब में फेंक दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने पानी में उतरकर बरामद किया.

'मानव मांस खाना था मुझे'

अगली सुबह करीब 11 बजे किसान रंजन अली जब अपने मक्के के खेत में खाद डालने पहुंचा, तो उसने शव देखा. गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई. अगले ही दिन फेरदौस आलम को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने मानव मांस खाने के इरादे से हत्या की थी. वह लाश को धोने के बाद उसका एक एक अंग खाने वाला था.

पुलिस ने बताया कि फेरदौस आलम कुछ साल पहले अपने माता-पिता को खो चुका था. मां की मौत के बाद वह गहरे अवसाद में चला गया और धीरे-धीरे गांजे का आदी हो गया. उसे लगभग एक साल तक नशामुक्ति केंद्र में रखा गया था. नवंबर में घर लौटने के बाद वह गांव में अकेला रहने लगा. इसी दौरान उसकी मानसिक हालत और बिगड़ती चली गई.



Advertisement

Input: मंसूर हबीबुल्लाह

---- समाप्त ----