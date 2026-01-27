scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

60 साल के पड़ोसी पर 11 साल की बच्ची से रेप का आरोप, गांव में उबाल, TMC विधायक को लोगों ने घेरा 

पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपी की धमकियों की वजह से वे तुरंत पुलिस में शिकायत नहीं कर पाए. मामला 24 जनवरी की शाम तब सामने आया, जब पड़ोसी और स्थानीय लोग परिवार के समर्थन में आगे आए. उसी शाम जमालदाहा पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई.

Advertisement
X
कूच बिहार रेप केस: पीड़िता के घर पहुंचे TMC विधायक को लोगों ने घेरा
कूच बिहार रेप केस: पीड़िता के घर पहुंचे TMC विधायक को लोगों ने घेरा

कूच बिहार जिले के मेखलीगंज इलाके में 11 साल की एक नाबालिग बच्ची से कथित बलात्कार के मामले में 60 साल के एनामुल मियां को गिरफ्तार किया गया है. अदालत ने आरोपी को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

इस घटना के बाद इलाके में भारी गुस्सा फैल गया. स्थानीय लोग सख्त सजा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए. जमालदाहा पुलिस चौकी के सामने सड़क जाम की गई और टायर जलाए गए. हालात संभालने के दौरान मेखलीगंज थाने के थाना प्रभारी मोहम्मद शाहबाज़ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. हिंसा के आरोप में दो स्कूल टीचर सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए सभी 9 लोग निर्दोष हैं. 26 जनवरी को जब TMC विधायक पार्थेश अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे, तो नाराज़ लोगों ने उन्हें घेर लिया और गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

man murdered for human meat
'मैंने देखा वो लाश धो रहा था...' इंसानी मांस खाने के लिए मर्डर केस में महिला का डरावना बयान
man eater
इंसानी मांस की भूख और बुजुर्ग का कत्ल...खून धोकर खाने वाला था एक- एक अंग
Man Killed and Allegedly Targeted for Human Flesh
हत्या करके शव को पानी से धोता, फिर खा जाता... बंगाल से सामने आया चौंकाने वाला कांड
कूच बिहार में डबल मर्डर से सनसनी (Photo: Screengrab)
कूचबिहार डबल मर्डर पर सियासत तेज, मारे गए दोनों शख्स बीजेपी कार्यकर्ता
India Bangladesh Border
'बीएसएफ जवान का अपहरण नहीं हुआ था', अधिकारियों ने बताया- कैसे पहुंचा बांग्लादेश

जानकारी के मुताबिक, 22 जनवरी की दोपहर बच्ची नदी के पास घास लेने गई थी, तभी उसके बुजुर्ग पड़ोसी ने धारदार हथियार दिखाकर उसे धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती की. पास की एक महिला ने यह देखा और बच्ची को बचाकर घर पहुंचाया.

Advertisement

पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपी की धमकियों की वजह से वे तुरंत पुलिस में शिकायत नहीं कर पाए. मामला 24 जनवरी की शाम तब सामने आया, जब पड़ोसी और स्थानीय लोग परिवार के समर्थन में आगे आए. उसी शाम जमालदाहा पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई.

घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पर जमा हो गए. प्रदर्शन के दौरान सड़कें बंद की गईं और टायर जलाए गए, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. हालात काबू में करने के लिए मेखलीगंज थाने से बड़ी पुलिस टीम मौके पर भेजी गई और 9 लोगों को हिरासत में लिया गया.

---- समाप्त ----
Report: Mansur Habibullah
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement