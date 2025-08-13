पुरुलिया: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खौफनाक अंत, महिला, बहन और बेटी की हत्या, शवों को रेल की पटरियों पर फेंका

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विवाद ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया. यहां एक महिला, उसकी नाबालिग बहन और 8 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर शवों को रेल लाइन पर फेंक दिया गया ताकि घटना को हादसा दिखाया जा सके. यह वारदात रविवार देर रात दक्षिण-पूर्व रेलवे के मूरी-चांडिल सेक्शन में सु‍ईसा रेलवे स्टेशन के पास हुई.

मृतकों की पहचान काजल माछुआर (25), उसकी बहन राधा माछुआर (13) और बेटी राखी माछुआर (8) के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, शवों पर ट्रेन से कटने के कोई निशान नहीं मिले. राधा के शरीर पर धारदार हथियार के वार और काजल के चेहरे पर नाखून के खरोंच पाए गए.

विवाहेतर संबंध के विवाद में तीन लोगों की हत्या

पुलिस ने 48 घंटे के भीतर जीआरपी और स्थानीय थाने की संयुक्त कार्रवाई में महिला के प्रेमी बाबुजान मोमिन (45) और उसके दोस्त विजय माछुआर (18) को गिरफ्तार कर लिया. बाबुजान झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले का निवासी है और बाघमुंडी के जिलिंग गांव में ईंट भट्ठा चलाता है.

जांच के दौरान पता चला कि काजल वहां मजदूरी करती थी और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बने. हाल के दिनों में रिश्ते में तनाव बढ़ा, जिसके बाद बाबुजान ने काजल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

घटना वाले दिन काजल के साथ उसकी बहन और बेटी मौजूद थीं, जिससे तीनों की हत्या कर शव रेल लाइन पर फेंक दिए गए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की है.

