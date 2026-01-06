scorecardresearch
 
सिलीगुड़ी में 57 साल के खादेम का शव मिलने से हड़कंप, परिजन बोले- SIR की टेंशन में था

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास 57 वर्षीय मोहम्मद खादेम का शव एक परित्यक्त पुलिस क्वार्टर से मिला. परिजनों ने आरोप लगाया कि वह मतदाता सूची के SIR सुनवाई के बाद मानसिक तनाव में थे. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है. मेयर गौतम देब ने परिजनों से मुलाकात की.

सिलीगुड़ी में शख्स का शव मिलने से हड़कंप, परिजन बोले- SIR की टेंशन... (Photo: Representational image)
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास मंगलवार को एक 57 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान चुना भट्टी इलाके के निवासी मोहम्मद खादेम के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि वह हाल ही में चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन- SIR) से जुड़ी सुनवाई को लेकर वे मानसिक तनाव में थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, खादेम का शव फुलबाड़ी इलाके में स्थित एक परित्यक्त पुलिस क्वार्टर से बरामद किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. प्रारंभिक तौर पर घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट या संघर्ष के स्पष्ट संकेत मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

परिजनों का कहना है कि हाल ही में खादेम को SIR के तहत एक सुनवाई में शामिल होना पड़ा था, क्योंकि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं पाया गया था. परिवार के मुताबिक, इस प्रक्रिया के बाद से वह काफी परेशान और तनाव में थे. उनका दावा है कि सुनवाई और उससे जुड़ी अनिश्चितताओं ने उन पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया था. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परिजनों के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकेगी.

घटना की जानकारी मिलने पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. मेयर ने कहा कि प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी.
 

 

 

