कोलकाता में बारिश से बुरा हाल, रेलवे ट्रैक पर जलभराव... कई ट्रेनें रद्द तो कई का समय बदला

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने हाल-बेहाल कर दिया है. सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त है, तो वहीं रेल यातायात भी ठप पड़ गया है. हालात ये है कि कई रेलवे स्टेशनों पर जलभराव है, तो वहीं रेलवे ने इसे देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही कई रेल गाड़ियों का टाइम भी बदल दिया है. जहां यूपी हजारद्वारी एक्सप्रेस को कोलकाता से रद्द की गई है, तो यूपी कोलकाता-अमृतसर जैसे ट्रेंने रि-शेड्यूल की गई हैं. इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे लगातार सोशल मीडिया पर अलर्ट भी भेज रही है.

स्टेशन पर पानी से मुश्किल

मूसलाधार बारिश के चलते हावड़ा स्टेशन यार्ड, सियालदह साउथ स्टेशन यार्ड, चितपुर उत्तर केबिन के साथ ही हावड़ा और सियालदह मंडलों की रेलवे लाइनों पर पानी भर गया है. हालांकि, रेलवे की ओर से लगातार यहां जमा पानी को निकालने के लिए जुगाड़ किए जा रहे हैं. इस परेशानी के चलते जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें...

13113 यूपी हजारद्वारी एक्सप्रेस कोलकाता से कैंसिल की गई, तो वहीं 13177 सियालदह जंगीपुर एक्सप्रेस को सियालदह से रद्द किया गया. सबसे ज्यादा प्रभावित सियालदह दक्षिण खंड है, ट्रैक व चितपुर यार्ड में पानी भरने से सर्कुलर रेलवे लाइंस पर ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. रि-शेड्यूल की गई प्रमुख ट्रेनों में UP KOLKATA-AMRITSAR EXPRESS, UP KOLKATA-JAMMU TAWI EXPRESS, UP KOLKATA-BALURGHAT EXPRESS शामिल हैं.

यात्रियों को भेजा जा रहा अलर्ट

डीआरएम हावड़ा की ओर से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपडेट दिया जा रहा है और ट्रेनों की टाइमिंग बदलने से लेकर इन्हें कैंसिल तक की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाई जा रही है. एक्स पोस्ट के मुताबिक, यूपी हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, हावड़ा-गया, हावड़ा-जमालपुर वंदेभारत एक्सप्रेस का टाइम भी बदला है.

ये पांच ट्रेनें भी हुईं कैंसिल

13161 Kolkata–Balurghat Express

13117 Kolkata–Lalgola Express

13113 Kolkata–Lalgola Express

13114 Lalgola–Kolkata Express

13118 Lalgola–Kolkata Express

मेट्रो ट्रेनों की भी रफ्तार पर ब्रेक

कोलकाता में बारिश के चलते न केवल इंडियन रेलवे की ट्रेनों के संचालन में रुकावट आई है, बल्कि मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगा है. स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्री ट्रैक पर जलभराव को पार कर मुश्किलों से पहुंच रहे हैं. रेलवे ही नहीं, बल्कि बारिश से हवाई सेवाएं भी कोलकाता में प्रभावित हुई हैं.

