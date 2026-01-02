डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, फैक्ट्री में तोड़फोड़ के बाद पश्चिम बर्धमान में हालात बेकाबू

पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया इलाके में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. जामुड़िया थाना क्षेत्र के राजारामडांगा मोड़ पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान 47 वर्षीय पार्थसारथी चटर्जी के रूप में हुई है. वह जामुड़िया के सार्थकपुर इलाके के रहने वाले थे और सुपर स्मेल्टर फैक्ट्री में काम करते थे. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे.

पीछे से आई डंपर ने मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पार्थसारथी चटर्जी अपनी बाइक से सड़क पार कर रहे थे. उसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े और डंपर उन्हें कुचलते हुए निकल गया. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटना के बाद काफी देर तक चालक का कोई सुराग नहीं लग पाया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया.

फैक्ट्री में तोड़फोड़, इलाके में तनाव

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि डंपर इकरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित आरएआईसी नामक फैक्ट्री का था. इस आरोप के बाद गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया.

जामुड़िया थाने की भारी पुलिस फोर्स ने पहुंचकर स्थिति को काबू में किया. एहतियातन पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

शव रखकर प्रदर्शन, जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोग मृतक का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी डंपर चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं.

पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

