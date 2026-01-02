पश्चिम बंगाल: पिता ने ईंटों से कुचलकर कुएं में फेंका शादीशुदा बेटी का शव, हैरान कर देगी हत्या की वजह

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि पिता ने बेटी को ईंटों से कुचलकर मार डाला और उसके शव को बोरे में भरकर जंगल के एक कुएं में फेंक दिया.

घटना बांकुड़ा सदर थाने के श्यामपुर गांव की है. यहां रहने वाली 22 साल की भबानी माल की शादी दो साल पहले बिकना गांव में हुई थी. पति से अनबन के कारण वह शादी के तीन महीने बाद ही मायके लौट आई थी. तब से वह पिता के घर के दो कमरों में से एक कमरे में अकेले रह रही थी.

पिता ने की बेटी की हत्या

भबानी के पिता ईशान माल अपनी दूसरी पत्नी और चार बच्चों के साथ दूसरे कमरे में रहते थे. भबानी आसपास के गांवों में घरों में नौकरानी का काम करती थी. 14 दिसंबर को वह अचानक घर से लापता हो गई। करीब 13 दिन बाद पिता ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

31 दिसंबर को ओंडा थाना क्षेत्र के डिगशुली जंगल में लकड़ी बीनने गए लोगों को एक कुएं से सड़ी बदबू आई। कुएं में तैरते बोरे की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने बोरा निकालकर देखा तो उसमें भबानी का सड़ा हुआ शव मिला.

पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया

जांच में सामने आया कि बेटी के अलग रहने से घर में जगह को लेकर पिता को परेशानी हो रही थी. वह बेटी पर घर छोड़ने का दबाव बना रहा था. जब वह नहीं मानी तो उसने उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक सौम्यदीप भट्टाचार्य ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर जांच जारी है.

रिपोर्ट- निर्भीक चौधरी