scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पश्चिम बंगाल: पिता ने ईंटों से कुचलकर कुएं में फेंका शादीशुदा बेटी का शव, हैरान कर देगी हत्या की वजह

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शादी के बाद भी पिता के घर में रह रही 22 साल की महिला की उसके ही पिता ने ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी. शव को बोरे में भरकर जंगल के कुएं में फेंका गया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पिता ने की बेटी की हत्या (Photo: ITG)
पिता ने की बेटी की हत्या (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि पिता ने बेटी को ईंटों से कुचलकर मार डाला और उसके शव को बोरे में भरकर जंगल के एक कुएं में फेंक दिया.

घटना बांकुड़ा सदर थाने के श्यामपुर गांव की है. यहां रहने वाली 22 साल की भबानी माल की शादी दो साल पहले बिकना गांव में हुई थी. पति से अनबन के कारण वह शादी के तीन महीने बाद ही मायके लौट आई थी. तब से वह पिता के घर के दो कमरों में से एक कमरे में अकेले रह रही थी.

पिता ने की बेटी की हत्या 

सम्बंधित ख़बरें

अलवर में पति-पत्नी का विवाद, पिता ने की 10 साल की बेटी की हत्या
गोरखपुर में प्रेमी ने हथौड़े से की मां और बेटी की हत्या
Gorakhpur police reached spot after murder (Photo- Screengrab)
गोरखपुर में मां-बेटी की हत्या से सनसनी, हथौड़े से उतारा गया मौत के घाट
TRIPLE MURDER
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खौफनाक अंत, महिला, बहन और बेटी की हत्या, शवों को रेल की पटरियों पर फेंका
knife in hand
नहीं वापस लिया बेटी की हत्या का केस, महिला पर सरेराह चाकू से किया जानलेवा हमला

भबानी के पिता ईशान माल अपनी दूसरी पत्नी और चार बच्चों के साथ दूसरे कमरे में रहते थे. भबानी आसपास के गांवों में घरों में नौकरानी का काम करती थी. 14 दिसंबर को वह अचानक घर से लापता हो गई। करीब 13 दिन बाद पिता ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

31 दिसंबर को ओंडा थाना क्षेत्र के डिगशुली जंगल में लकड़ी बीनने गए लोगों को एक कुएं से सड़ी बदबू आई। कुएं में तैरते बोरे की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने बोरा निकालकर देखा तो उसमें भबानी का सड़ा हुआ शव मिला.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया

जांच में सामने आया कि बेटी के अलग रहने से घर में जगह को लेकर पिता को परेशानी हो रही थी. वह बेटी पर घर छोड़ने का दबाव बना रहा था. जब वह नहीं मानी तो उसने उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक सौम्यदीप भट्टाचार्य ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर जांच जारी है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- निर्भीक चौधरी
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement