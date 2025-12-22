scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पश्चिम बंगाल: घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक घर में आग लग गई. जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर मौत हो गई. फिलहाल आग को बुझा लिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
घर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
घर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत. (Photo: Representational )

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक घर में आग लग गई. जिससे एक ही परिवार के चार लोगों की जलकर मौत हो गई. घर में आग कैसे लगी, अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है.  फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

यह भी पढ़ें: Bihar: शादी के घर में पसरा मातम, बेटी की विदाई के बाद घर में आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख

अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की जलकर मौत हो गई. यह घटना जॉयपुर पुलिस स्टेशन इलाके के सौरिया गांव में आधी रात के करीब हुई.

सम्बंधित ख़बरें

Wall collapsed in Bah, Agra
आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान गिरी दीवार, अलाव ताप रहे 7 लोग दबे
सीए पत्नी ने ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Representational)
पति इस काबिल नहीं तो जेठ से करो बच्चा... आगरा में CA पत्नी ने लगाया आरोप
Humayun Kabir responds to Mohan Bhagwat's statement on Babri Masjid construction
'RSS और ममता बनर्जी मिले हुए हैं', हुमायूं कबीर का आरोप
बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर क्या बोलें मोहन भागवत (Photo: PTI)
'हिंदू अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो हालात...', बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर बोले भागवत
TMC नेता ने गायिका को धमकाया (Photo: Screengrab)
'कुछ सेक्युलर गाओ...', बंगाल में ‘जागो मां’ गाने से भड़का शख्स, गायिका संग लाइव शो में बदसलूकी

मरने वालों की पहचान दुर्जोधन दोलुई (72), उनके बेटे दूधकुमार दोलुई (45), बहू शिबानी दोलुई (40) और पोती शम्पा दोलुई (15) के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि कच्चे घर में आग कैसे लगी, इसका पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

यह भी पढ़ें: 'अगर भाई के घर में आग...', बांग्लादेश हिंसा पर नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत से क्या अपील की?

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि फिलहाल दो फायर टेंडर की मदद से आग बुझा दी गई है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए उलुबेरिया के एक सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि परिवार बहुत गरीब था और दूधकुमार का एक बेटा भी है, जो राज्य के बाहर प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement