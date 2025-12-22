पश्चिम बंगाल: घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक घर में आग लग गई. जिससे एक ही परिवार के चार लोगों की जलकर मौत हो गई. घर में आग कैसे लगी, अभी तक इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार लोगों की जलकर मौत हो गई. यह घटना जॉयपुर पुलिस स्टेशन इलाके के सौरिया गांव में आधी रात के करीब हुई.

मरने वालों की पहचान दुर्जोधन दोलुई (72), उनके बेटे दूधकुमार दोलुई (45), बहू शिबानी दोलुई (40) और पोती शम्पा दोलुई (15) के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि कच्चे घर में आग कैसे लगी, इसका पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

अधिकारी ने बताया कि फिलहाल दो फायर टेंडर की मदद से आग बुझा दी गई है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए उलुबेरिया के एक सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि परिवार बहुत गरीब था और दूधकुमार का एक बेटा भी है, जो राज्य के बाहर प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करता है.



