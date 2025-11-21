कोलकाता में भूकंप, ढाका तक महसूस किए गए झटके, रिक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई तीव्रता

और पढ़ें

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई है. इसका केंद्र पड़ोसी देश बांग्लादेश के टुंगी में था. भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. झटके 10 बजकर 10 मिनट पर महसूस किए गए.

यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के टुंगी से 27 किलोमीटर पूर्व में था. इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है. यह झटके कोलकाता के साथ ही आसपास के जिलों और उत्तर बंगाल में भी महसूस किए गए. कूचबिहार, दिनाजपुर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.

हालांकि, पूरे राज्य में कहीं से भी इस भूकंप के कारण किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है. भूकंप के समय जो लोग सड़कों पर थे, कहीं आ या जा रहे थे, उन्हें झटके महसूस नहीं हुए. घर के पंखे हिलने लगे थे. दहशत में बाहर निकले लोग कुछ देर बाद अपने-अपने घरों को लौट गए. फिलहाल, जनजीवन सामान्य है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में जापान में भूकंप के कई झटके, सबसे बड़ा 6.8 तीव्रता का... सुनामी वॉर्निंग जारी

इससे पहले, सुबह तड़के पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. सुबह 3 बजकर 9 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई. इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में करीब 135 किलोमीटर गहराई में था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक गुरुवार-शुक्रवार की रात हिंद महासागर में भी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई.

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया के सुलावेसी तट पर आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.2 रही तीव्रता

भूकंप के झटके अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए, जिसका केंद्र धरती से 190 किलोमीटर अंदर था. इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई. बता दें कि टेक्टॉनिक प्लेट्स के टकराने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह बाहर निकलने का रास्ता खोजती है. इसी वजह से भूकंप के झटके धरती पर महसूस होते हैं.

---- समाप्त ----