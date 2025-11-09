scorecardresearch
 

24 घंटे में जापान में आया भूकंपों का झुंड, सबसे बड़ा 6.8 तीव्रता का... सुनामी वॉर्निंग जारी

9 नवंबर 2025 को इवाते प्रांत के पास 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो 10 किमी गहराई पर था. पिछले 24 घंटों में 5+ तीव्रता के 5 भूकंप पहले आ चुके थे, कुल 7 भूकंप. रिंग ऑफ फायर में प्लेट टेक्टॉनिक्स के कारण भूकंपों का झुंड आया. सुनामी चेतावनी जारी हुई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं. निगरानी जारी है.

जापान के पूर्वी तट पर 24 घंटे में कई भूकंप आ चुके हैं. और आने की आशंका है. (Photo: USGS)
जापान के पूर्वी तट पर आज एक बड़ा भूकंप आया. इसकी तीव्रता  6.8 था, जो इवाते प्रांत के यमादा शहर से 126 किलोमीटर पूर्व में समुद्र के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. यह घटना रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में हुई, जहां भूकंप आम हैं. जापान की मौसम एजेंसी ने तुरंत सुनामी चेतावनी जारी की.  

भूकंप की पूरी जानकारी

यह भूकंप आज शाम करीब 5:03 बजे स्थानीय समय (जापान समय) पर आया. इसका केंद्र इवाते प्रांत के पास उत्तर प्रशांत महासागर में था. भूकंप इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में कंपन महसूस हुई. मियाको और यमादा जैसे तटीय इलाकों में 1 मीटर तक ऊंची लहरें आने की आशंका थी, इसलिए चेतावनी जारी की गई. 

यह भी पढ़ें: सूख रहा तेहरान... पानी की राशनिंग शुरू, राष्ट्रपति बोले- खाली कराना पड़ सकता है शहर

खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. कोई मौत या चोट की खबर नहीं आई. बस कुछ छोटी-मोटी लहरें आईं. अब भी आफ्टरशॉक की निगरानी चल रही है. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह क्षेत्र बहुत सक्रिय है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

पिछले 24 घंटों में कितने भूकंप आए?

पिछले 24 घंटों में इस इलाके में भूकंपों का एक झुंड (स्वार्म) देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य 6.8 वाले भूकंप से पहले 5 भूकंप 5.0 तीव्रता से ज्यादा के आए थे. इनमें शामिल हैं... 

  • सुबह 6:04 बजे 5.4 तीव्रता का भूकंप.
  • सुबह 7:33 बजे 5.0 तीव्रता का.
  • सुबह के समय 5.6 तीव्रता का.
  • रात 12:17 बजे (यूटीसी) 5.1 तीव्रता का.
  • एक और 5.1 तीव्रता का, जो मुख्य भूकंप से पहले आया.

इसके अलावा, मुख्य भूकंप के बाद कम से कम एक 5.1 तीव्रता का आफ्टरशॉक आया. पिछले 24 घंटों में कम से कम 7 भूकंप 5.0 या उससे ज्यादा तीव्रता के दर्ज किए गए. छोटे भूकंपों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है. यह स्वार्म (झुंड) अचानक शुरू हुआ, जो चिंता की बात है.

यह भी पढ़ें: एंडगेम बॉम्बर... ट्रंप का गुप्त न्यूक्लियर हथियार आ गया सामने, रूस-चीन के लिए चेतावनी

इसके पीछे का कारण क्या है?

जापान रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर क्षेत्र में है. यहां प्रशांत प्लेट (टेक्टॉनिक प्लेट) ओखोटस्क प्लेट के नीचे धंस रही है. इससे टेंशन बढ़ता है. अचानक रिलीज होने पर भूकंप आते हैं. यह स्वार्म उसी टेंशन के छोटे-छोटे रिलीज का नतीजा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बड़ा भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन सटीक समय बताना मुश्किल है. जापान जैसे देश में अच्छी तैयारी के कारण नुकसान कम होता है.

---- समाप्त ----
