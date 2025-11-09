24 घंटे में जापान में आया भूकंपों का झुंड, सबसे बड़ा 6.8 तीव्रता का... सुनामी वॉर्निंग जारी

जापान के पूर्वी तट पर आज एक बड़ा भूकंप आया. इसकी तीव्रता 6.8 था, जो इवाते प्रांत के यमादा शहर से 126 किलोमीटर पूर्व में समुद्र के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. यह घटना रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में हुई, जहां भूकंप आम हैं. जापान की मौसम एजेंसी ने तुरंत सुनामी चेतावनी जारी की.

भूकंप की पूरी जानकारी

यह भूकंप आज शाम करीब 5:03 बजे स्थानीय समय (जापान समय) पर आया. इसका केंद्र इवाते प्रांत के पास उत्तर प्रशांत महासागर में था. भूकंप इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में कंपन महसूस हुई. मियाको और यमादा जैसे तटीय इलाकों में 1 मीटर तक ऊंची लहरें आने की आशंका थी, इसलिए चेतावनी जारी की गई.

खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. कोई मौत या चोट की खबर नहीं आई. बस कुछ छोटी-मोटी लहरें आईं. अब भी आफ्टरशॉक की निगरानी चल रही है. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह क्षेत्र बहुत सक्रिय है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

An earthquake swarm has just started up off the coast of Japan in the last 24 hours, with five magnitude 5+ earthquakes already having ruptured. This increases the risk of there being a high-magnitude earthquake here in the near future. pic.twitter.com/X4aoyglWj9 — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) November 8, 2025

पिछले 24 घंटों में इस इलाके में भूकंपों का एक झुंड (स्वार्म) देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य 6.8 वाले भूकंप से पहले 5 भूकंप 5.0 तीव्रता से ज्यादा के आए थे. इनमें शामिल हैं...

सुबह 6:04 बजे 5.4 तीव्रता का भूकंप.

सुबह 7:33 बजे 5.0 तीव्रता का.

सुबह के समय 5.6 तीव्रता का.

रात 12:17 बजे (यूटीसी) 5.1 तीव्रता का.

एक और 5.1 तीव्रता का, जो मुख्य भूकंप से पहले आया.

इसके अलावा, मुख्य भूकंप के बाद कम से कम एक 5.1 तीव्रता का आफ्टरशॉक आया. पिछले 24 घंटों में कम से कम 7 भूकंप 5.0 या उससे ज्यादा तीव्रता के दर्ज किए गए. छोटे भूकंपों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है. यह स्वार्म (झुंड) अचानक शुरू हुआ, जो चिंता की बात है.

इसके पीछे का कारण क्या है?

जापान रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर क्षेत्र में है. यहां प्रशांत प्लेट (टेक्टॉनिक प्लेट) ओखोटस्क प्लेट के नीचे धंस रही है. इससे टेंशन बढ़ता है. अचानक रिलीज होने पर भूकंप आते हैं. यह स्वार्म उसी टेंशन के छोटे-छोटे रिलीज का नतीजा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बड़ा भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन सटीक समय बताना मुश्किल है. जापान जैसे देश में अच्छी तैयारी के कारण नुकसान कम होता है.

