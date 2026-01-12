हत्या करके शव को पानी से धोता, फिर खा जाता... बंगाल से सामने आया चौंकाने वाला कांड

उत्तर प्रदेश के निठारी कांड जैसी इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है. पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके में एक शख्स की हत्या कथित तौर पर मानव मांस खाने के इरादे से किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है कि मृतक श्मशान घाट में बनी एक झोपड़ी में रहता था. उसका शव कुसर हाट के पास एक जलाशय में मिला था. जांच में यह भी सामने आया है कि अज्ञात युवक की हत्या गर्दन और गला काटकर बेरहमी की गई थी.

हत्या के बाद मानव मांस खाने का इरादा होने का दावा

इस मामले में पुलिस ने फिर्दौस आलम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे की हालत में था. हत्या के बाद आरोपी ने शव को पानी के नल के पास ले जाकर साफ किया और बाद में उसे छिपा दिया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का इरादा शव के कुछ हिस्सों को खाने का था.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. दिनहाटा के एसडीपीओ धीमन मित्रा ने बताया कि यह मामला बेहद दुर्लभ और गंभीर है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने मृतक की हत्या मानव मांस खाने के उद्देश्य से की थी. इसे नरभक्षण का एक दुर्लभ मामला माना जा रहा है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की

एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को स्थानीय स्रोतों से आरोपी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया. पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी जानकारी सामने आने पर साझा की जाएगी.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- मंसूर हबीबुल्लाह