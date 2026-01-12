scorecardresearch
 
हत्या करके शव को पानी से धोता, फिर खा जाता... बंगाल से सामने आया चौंकाने वाला कांड

उत्तर प्रदेश के निठारी कांड के बाद अब पश्चिम बंगाल के दिनहाटा से मानव मांस खाने के शक में हत्या का मामला सामने आया है. श्मशान घाट में रहने वाले एक अज्ञात शख्स की गला और गर्दन काटकर हत्या की गई. पुलिस ने आरोपी फिर्दौस आलम को गिरफ्तार कर लिया है.

मानव मांस खाने के शक में हत्या का आरोपी अरेस्ट (Photo: Mansur Habibullah/ITG)
उत्तर प्रदेश के निठारी कांड जैसी इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है. पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके में एक शख्स की हत्या कथित तौर पर मानव मांस खाने के इरादे से  किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है कि मृतक श्मशान घाट में बनी एक झोपड़ी में रहता था. उसका शव कुसर हाट के पास एक जलाशय में मिला था. जांच में यह भी सामने आया है कि अज्ञात युवक की हत्या गर्दन और गला काटकर बेरहमी की गई थी. 

हत्या के बाद मानव मांस खाने का इरादा होने का दावा

इस मामले में पुलिस ने फिर्दौस आलम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे की हालत में था. हत्या के बाद आरोपी ने शव को पानी के नल के पास ले जाकर साफ किया और बाद में उसे छिपा दिया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का इरादा शव के कुछ हिस्सों को खाने का था.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. दिनहाटा के एसडीपीओ धीमन मित्रा ने बताया कि यह मामला बेहद दुर्लभ और गंभीर है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने मृतक की हत्या मानव मांस खाने के उद्देश्य से की थी. इसे नरभक्षण का एक दुर्लभ मामला माना जा रहा है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की

एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को स्थानीय स्रोतों से आरोपी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया. पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी जानकारी सामने आने पर साझा की जाएगी.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- मंसूर हबीबुल्लाह
