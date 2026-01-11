scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फर्जी आधार-वोटर और पासपोर्ट का जाल... बांग्लादेशी महिला को भारतीय बनाने की साजिश का पर्दाफाश

पश्चिम बर्दवान के सालानपुर थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज़ों से बांग्लादेशी महिला को भारतीय नागरिक बनाने की साज़िश का खुलासा हुआ है. पासपोर्ट सत्यापन में गड़बड़ी सामने आने पर पुलिस ने देंदुआ निवासी छोटन सेन को गिरफ्तार किया. जांच में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार, वोटर और पैन कार्ड बनवाने की बात सामने आई है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Anil Giri/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Anil Giri/ITG)

पश्चिम बर्दवान  जिले के सालानपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए एक बांग्लादेशी महिला को भारतीय नागरिक बनाने की सुनियोजित साज़िश रची गई. इस मामले में पुलिस ने सालानपुर के देंदुआ इलाके के रहने वाले छोटन सेन को गिरफ्तार किया है. पूरा मामला उस समय उजागर हुआ, जब पासपोर्ट सत्यापन के दौरान दस्तावेज़ों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं.

पुलिस जांच में सामने आया कि ‘कोली’ नाम की बांग्लादेशी महिला को ‘मायना सेन’ के नाम से भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश की जा रही थी. इसके लिए पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया, फिर उसी आधार पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड जैसे अहम दस्तावेज तैयार कराए गए. बाद में इन्हीं दस्तावेज़ों के सहारे पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया.

यह भी पढ़ें: डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, फैक्ट्री में तोड़फोड़ के बाद पश्चिम बर्धमान में हालात बेकाबू

सम्बंधित ख़बरें

सड़क हादसे के बाद बवाल.(Photo: Anil Giri/ITG)
डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, फैक्ट्री में तोड़फोड़ के बाद पश्चिम बर्धमान में हालात बेकाबू
मासूम की पिटाई का वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
टीचर की दरिंदगी कैमरे में कैद, मासूम की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही आरोपी गिरफ्तार
West Bengal: तालाब से मिले सैकड़ों Aadhar Card, जानें..
bardhaman railway station stampede
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात, 6 यात्री घायल
पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप. (Photo: Representational )
पश्चिम बंगाल: दोस्त के साथ बाहर खाने गई मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, छात्रों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन

सत्यापन में खुली पोल, पते पर नहीं मिली महिला

जब पुलिस पासपोर्ट आवेदन में दर्ज पते पर सत्यापन के लिए पहुंची, तो वहां मायना सेन मौजूद नहीं मिली. आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि जिन लोगों को महिला के माता-पिता बताया गया है, उनका उससे कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की.

Advertisement

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी छोटन सेन ने अपने चाचा उत्पल सेन और चाची शुभंकारी सेन को महिला का माता-पिता दिखाकर दस्तावेज तैयार करवाए थे. पुलिस ने जब इस बारे में उत्पल सेन से पूछताछ की तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी कोई बेटी नहीं है.

परिवार के दस्तावेज़ों के दुरुपयोग का आरोप

उत्पल सेन ने बताया कि उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज चोरी कर उनका गलत इस्तेमाल किया गया. उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी तब हुई, जब आसनसोल पुलिस कमिश्नर कार्यालय से नोटिस मिला. उन्होंने स्पष्ट किया कि उस महिला से उनका कोई संबंध नहीं है.

पश्चिम बर्दवान

पुलिस पूछताछ में आरोपी छोटन सेन ने स्वीकार किया कि मायना सेन उसकी पत्नी नहीं है. उसने बताया कि वर्ष 2019 में उसकी मुलाकात कोली से हुई थी, जो बांग्लादेश की नागरिक है और अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी.

रेड लाइट एरिया और पासपोर्ट की जल्दबाज़ी

जांच में खुलासा हुआ कि महिला लंबे समय तक कुल्टी के रेड लाइट एरिया में फर्जी पहचान के साथ रह रही थी. पुलिस का मानना है कि पहचान उजागर होने के डर से वह बांग्लादेश लौटने की तैयारी में थी, इसी कारण जल्दबाज़ी में पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की गई.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला भारतीय नागरिकता हासिल करने के इरादे से रची गई साज़िश का हिस्सा है. इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन की भी आशंका है और दलालों की भूमिका की जांच की जा रही है.

कोर्ट में पेशी, तलाश जारी

आरोपी छोटन सेन के खिलाफ अवैध घुसपैठ में मदद, जालसाज़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज़ों के दुरुपयोग की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. उसे आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

आरोपी के वकील अतुल दास ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि एफआईआर में मुख्य रूप से वोटर कार्ड की विसंगतियों का ज़िक्र है. फिलहाल पुलिस फरार मायना सेन उर्फ कोली की तलाश में जुटी है और यह भी जांच की जा रही है कि इस फर्जीवाड़े का नेटवर्क कितना बड़ा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement