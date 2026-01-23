scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा: इंजीनियर मौत केस में एक्शन, लोटस ग्रीन के मालिक निर्मल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट

ग्रेटर नोएडा के चर्चित युवराज मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोटस ग्रीन डेवलपर्स के मालिक निर्मल सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है. इस मामले में अब तक तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फरार निर्मल सिंह की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Advertisement
X
ग्रेटर नेोएडा: युवराज मेहता केस में पुलिस ने लोट्स ग्रीन के मालिक के खिलाफ जारी किया वांरट.
ग्रेटर नेोएडा: युवराज मेहता केस में पुलिस ने लोट्स ग्रीन के मालिक के खिलाफ जारी किया वांरट.

ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी बीच ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर लोटस ग्रीन के मालिक निर्मल सिंह (निर्मल कुमार) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है. इस मामले में बिल्डर के खिलाफ पहले ही मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और पुलिस उनके दफ्तर को सील कर चुकी है.

पुलिस ने बताया कि निर्मल सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इसलिए जारी किया गया है, क्योंकि निर्मल सिंह फरार चल रहे हैं. अब कोर्ट के जरिए से उनके घर और ऑफिस को कुर्क करने की तैयारी चल रही है.

अब तक 3 बिल्डर गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Yuvraj death case Greater Noida police arrested 3 builders
युवराज मेहता मौत मामले में पुलिस एक्शन, 2 बिल्डर गिरफ्तार
govt negligence in noida engineer death case says local bjp mla
नोएडा युवराज मौत: BJP विधायक ने मानी सरकारी विभागों की गलती, सुनिए
Yuvraj case : 2 more arrested
युवराज मौत मामला: ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 3 बिल्डर अरेस्ट, 2 फरार
ग्रेटर नोएडा में नाले दे रहे मौत को न्यौता
नोएडा: युवराज की मौत के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार, 'डेथ स्पॉट' दे रहे हादसों को न्योता
वारदात: इंजीनियर युवराज की मौत के बाद डिलिवरी ब्वॉय को क्यों धमका रही पुलिस?

पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस अब तक तीन बिल्डरों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में MZ विज टाउन के मालिक अभय सिंह और लोटस ग्रीन के दो डायरेक्टर शामिल हैं. 

पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए दूसरे मुकदमे में कुल पांच लोगों को नामजद किया गया था. बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, जबकि मुख्य मालिक निर्मल सिंह के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस गया है.

16-17 जनवरी की दरमियानी रात को हुआ हादसा

Advertisement

दरअसल, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में 16-17 जनवरी की दमियानी रात को घने कोहरे के बीच युवराज मेहता गुरुग्राम से घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कार एक तीखे मोड़ पर सड़क से फिसलकर निर्माणाधीन साइट के पास एक गहरे, पानी से भरे गड्ढे में गिर गई. ये गड्ढा कई सालों से बिना बैरिकेडिंग, लाइटिंग या सुरक्षा उपायों के खुला पड़ा था. युवराज ने कार की छत पर चढ़कर फ्लैश लाइट जलाकर मदद मांगी, लेकिन देर रात तक कोई सहायता नहीं पहुंची और वे डूब गए.

गुस्साए परिजनों का आरोप है कि ये घटना न केवल एक हादसा, बल्कि प्रशासनिक और बिल्डरों की गंभीर लापरवाही का परिणाम है. युवराज के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर पुलिस ने एमजेड विज टाउन और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    दिल्ली मौसम लाइव
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement